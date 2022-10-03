又把「新北」說成「台北」 這次輪到蘇貞昌
行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍今日至新北市板橋參加大肚山高峰論壇，蘇貞昌在媒體訪問時，不慎口誤說出「台北」市民都會看到他，蘇當下雖立刻改口「新北」，但仍引起議論。
蘇貞昌表示，昨日在與林佳龍參加登山活動時，看到民眾對林佳龍反應都很熱情，林也很努力在各方衝刺，還提出許多新北需要的政見，還有50多天，相信林佳龍會更努力衝刺。
蘇接著說：「台北」，此時蘇貞昌頓了一下，隨即改口「新北」 市民都會看到他，在各方面的期待，給他支持。雖然蘇在當下便發現錯誤，但由於蔡英文總統、林佳龍之前也曾口誤在新北的造勢場合提到「台北」，讓民眾對此事特別關注。
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