快訊

外資狂賣！台積電股價再下殺到417元 股東141萬人創新高

台61草漯路段大重機「翹孤輪」 網罵：重機界垃圾

又把「新北」說成「台北」 這次輪到蘇貞昌

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今日在聯訪時也不慎將「新北」說成「台北」。記者張睿廷／攝影
行政院長蘇貞昌今日在聯訪時也不慎將「新北」說成「台北」。記者張睿廷／攝影

行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍今日至新北市板橋參加大肚山高峰論壇，蘇貞昌在媒體訪問時，不慎口誤說出「台北」市民都會看到他，蘇當下雖立刻改口「新北」，但仍引起議論。

蘇貞昌表示，昨日在與林佳龍參加登山活動時，看到民眾對林佳龍反應都很熱情，林也很努力在各方衝刺，還提出許多新北需要的政見，還有50多天，相信林佳龍會更努力衝刺。

蘇接著說：「台北」，此時蘇貞昌頓了一下，隨即改口「新北」 市民都會看到他，在各方面的期待，給他支持。雖然蘇在當下便發現錯誤，但由於蔡英文總統、林佳龍之前也曾口誤在新北的造勢場合提到「台北」，讓民眾對此事特別關注。

2022大選

延伸閱讀

影／林佳龍新北借場地頻受阻？蘇貞昌呼籲不要因選舉有失偏頗

蔡其昌海線千人造勢 蘇貞昌：蔡從中央爭千億建設台中

蘇貞昌南下竹縣為周江杰站台 盼用政績說服地方選民

蘇貞昌問宜蘭人「選縣長標準降低」？ 藍怒轟別來說三道四

相關新聞

300億元擴大租金補貼專案 10/3起陸續撥款

行政院今年7月開辦300億元擴大租金補貼專案，營建署表示，將於今日起陸續撥款至合格戶指定的帳戶，民眾刷存摺時，帳戶存摺摘...

又把「新北」說成「台北」 這次輪到蘇貞昌

行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍今日至新北市板橋參加大肚山高峰論壇，蘇貞昌在媒體訪問時，不慎口誤說出「台北」市...

「房地產是護國群山」惹議 徐國勇：遺憾被斷章取義

內政部長徐國勇日前出席活動致詞時提到，台灣不只有「護國神山」台積電，還有房地產業相關的「護國群山」，不動產業是「真正的火...

【重磅快評】防疫指揮中心還賴著不撤？

新冠肆虐快三年，每天下午二時儘管難看，還是直覺收看防疫指揮中心蓋台後的疫情記者會；前天閱聽人有點恍神，「記者會換地方了？...

【專家之眼】為何蔡英文和毛澤東都愛用有污點的人？

我們怎麼知道蔡總統對自己的用人很有自信呢？這是從下面的一段話看出來的。據媒體報導，蔡總統曾提及2018年林佳龍連任失利的...

【專家之眼】巴拉圭呼籲我國投資十億美元 ，該同意嗎？

英國《金融時報》9月28日報導，巴拉圭總統阿布鐸呼籲台灣應在巴拉圭投資十億美元，幫助該國建設，讓該國人民享受到兩國「戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。