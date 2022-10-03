【重磅快評】防疫指揮中心還賴著不撤？

新冠肆虐快三年，每天下午二時儘管難看，還是直覺收看防疫指揮中心蓋台後的疫情記者會；前天閱聽人有點恍神，「記者會換地方了？」出席的防疫熟面孔一個不少，原來是民進黨台北市長提名人陳時中競選總部成立。蘇貞昌也來捧場，媒體問「指揮中心何時撤？蘇貞昌坦白說不撤」，聽得防疫專家王任賢不客氣地說「不撤，原因與貪瀆有關」。

蘇貞昌的哼哼哈哈應付媒體詢問其實很取巧，也很務實；現在的指揮中心是一級開設，指揮官由行政院長任命，但蘇貞昌很清楚他哪有膽任命指揮官？小英不點頭，行政院長哪敢任命？陳時中下台選市長，交代王必勝這小咖「延續香火」，王任賢認為與貪瀆不無關係，實在是八千多億的防疫特別預算胡整一通，爛帳沒法兜清楚，只能交代聽話的王小咖繼續編下去。

不客氣的說，依照指揮中心實施辦法，指揮官不但有權調度相關部會人力，對醫療器材更可徵用，完全不受政府採購法的約束；學校停課也說了算，普羅百姓在疫情下逆來順受，生活大亂也得忍著；其實如此包山包海，遠超過圖利、貪瀆的金錢層次，權力大得讓蘇貞昌羨慕。

疫情延燒的前兩年，指揮中心黑箱演出口罩之亂、疫苗採購也漫無章法，高比例設置專責病房，重症患者住不了院，死亡率飆升；至於快篩劑其缺，護航高端，採購無方，沿門托缽向弱勢國家募疫苗，其實國人都看在眼裡，都忍了下來；慶幸國人抗疫高警覺，加上是海島，國門只有一處，靠這如此堅壁清野，走過疫情難關。

如果指揮中心降級或裁撤，防疫部門危言聳聽的說「緊急使用授權（EUA）」立刻失效，會讓防疫步調大亂；但從另個角度看，一切都回到常態、制度化運作，那才是可長可久的防疫網構建。參酌許多不靠EUA、以臨時措施應對的國家，他們防疫成效一樣成功。

沒錯，防疫期間美國食藥局也有EUA制度，但配套措施非常嚴密，例如呼吸機核准，嚴格照顧患者安全；更關鍵的是，藥廠認為符合常態藥證審核更重要，通過FDA審查，疫苗以商品姿態接受全民檢覈更徹底；所以，輝瑞、莫德納自九月起全力補上人體試驗不足部分，樣本數都達四萬以上；對照台灣高端在巴拉圭的三期人體試驗，樣本數僅一千一百出頭，怎麼向國人交代？指揮中心該認真考慮裁撤。