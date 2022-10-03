「房地產是護國群山」惹議 徐國勇：遺憾被斷章取義

內政部長徐國勇日前出席活動致詞時提到，台灣不只有「護國神山」台積電，還有房地產業相關的「護國群山」，不動產業是「真正的火車頭」，引發熱議。徐國勇今天赴立法院內政委員會報告並備詢前受訪重申，維持房地產的穩定，不可以暴漲也不要暴跌，這才是正常的經濟行為，有人斷章取義，非常遺憾。

內政部日前澄清指出，相關言論是遭到部分人士刻意曲解，徐國勇主要是表達房地產業產值持續提高，並非認為房價上漲或高房價是帶動經濟的火車頭。

徐國勇今天受訪時表示，他的上下文講的很清楚，維持房地產的穩定，不可以暴漲也不要暴跌，這才是正常的經濟行為，他講得很清楚，穩定非常重要，但有些人斷章取義，把那段話無限制擴大，令人非常遺憾。

徐國勇說，房地產的穩定非常重要，是經濟的一環；對於炒作絕對不遺餘力取締，包括紅單、最近的查訪、處罰等，如果有廣告不實，移交公平交易委員會做相關調查。對於有一些人刻意斷章取義，把講話的真正精神扭曲，極為遺憾。

媒體追問，是否為不動產業是「經濟火車頭」改口？徐國勇表示，沒有什麼好改口，他講的很清楚，房地產的穩定，不要暴漲當然也不要暴跌，「我講的這段才是重點，不要一直強調什麼火車頭，」炒房打房就是他要處理、要繩之以法的。

此外，台東強震，中央放寬屋損補助，透天厝及農舍補助50萬元，遭疑大撒幣。徐國勇說，民眾收到損害政府盡量補償，讓民眾生活恢復正常，只是讓他恢復原來生活的一部分，也沒有讓他因此受益，怎麼會變成撒幣？不要用政治語言，把政府照顧人民的心意抹黑。