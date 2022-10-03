【專家之眼】巴拉圭呼籲我國投資十億美元 ，該同意嗎？

英國《金融時報》9月28日報導，巴拉圭總統阿布鐸呼籲台灣應在巴拉圭投資十億美元，幫助該國建設，讓該國人民享受到兩國「戰略聯盟」的實際好處。只要不是中飽私囊，對其他國家提供適當的援助，不僅能夠證明我國有能力慷慨解囊，也善盡我國在國際社會上應盡的責任與義務。不過，美國的援外政策經常伴隨著華盛頓對受援國的內政與外交的干預。

其次，日本是經濟大國，對外援助是以經濟與貿易的利益為主要考量。不過，日本近年也常配合美國的外交政策，對其他國家進行投資或提供融資。第三，中國是近年崛起的大國，在援外過程雖然不干涉他國內政與外交，但卻常常利用債務陷阱或人際關係影響受援國的大政方針。第四，還有一些北歐國家的援外金額占全國生產毛額的百分之二或三，對受援國提供人道援助。

第五，由於我國外交處境艱難，因此我國的援外政策自成一格，簡言之，我國的援外政策是透過對外援助換取其他國家對我國外交或參與國際組織的支持為主。

這次巴拉圭總統阿布鐸公開呼籲我國投資巴拉圭，顯然是來自北京的壓力越來越大。巴拉圭盛產大豆與牛肉，卻無法行銷到中國大陸，令當地農業與畜牧業人員飽受打擊，而要求巴拉圭政府打開中國大陸市場。

在全世界大多數國家都不接受我國高端疫苗的同時，巴拉圭卻挺身而出接受我國的疫苗。此外，巴拉圭還常常在國際場合為我國發聲。我國每年對非邦交國的援助金額超過60億美元。作為一個南美大國，巴拉圭要求我國在該國投資十億美元，似乎並不過分。

值得注意的是，只要投資不會變成中飽私囊，成為對個人的政治捐獻，或是透過與國際機構聯合貸款後提供融資，做出10年或更長時間的規劃，都是可行之道。

國際關係就是一種交換的關係，千萬不可放言高論，強調「德不孤，必有鄰」之類的空話，卻對其他國家最需要的投資或建設視若無睹。

法國皇帝拿破崙一世曾經說過戰爭第一要錢，第二還是要錢，第三仍是要錢。同樣地，外交也是如此。想辦好外交，卻不想花錢，只是癡人說夢而已，關鍵在於錢是否花在刀口上。