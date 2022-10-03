快訊

若普亭使用核武器？ 前美中情局長：美將摧毀俄羅斯在烏克蘭所有軍隊

南韓「崽子之亂」！ 總統失言引爆朝野鬥爭

空前危機！壽險業第三季淨值恐失守兆元 一家將轉負數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九對青年喊話：愛台灣很對 但要愛的有方法有智慧

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。記者侯永全／攝影
前總統馬英九。記者侯永全／攝影

新冠確診初癒，馬英九看起來精神抖擻，迫不急待想和大家談天論地。席間，馬談了他最關心的民主和能源，笑說原本想穿「核能救地球」的T恤，怕嚇到大家。最後談及青年議題時，他想對關心台灣民主和未來的青年說：「愛台灣很對，要愛的有方法、愛的有智慧」，道出他的憂心和期許。

兩岸話題在選舉期間格外敏感，馬辦原本希望避談這一題。不過，一向對處理兩岸關係感到自豪的馬還是藉著別的議題，「主動」拉回兩岸關係。例如，近來有不少年輕人因柬埔寨詐騙案受害，馬英九就特別強調，如果兩岸關係好，有共同打擊犯罪的機制，幫這一點小忙一點問題都沒有。

一聊到兩岸關係，話匣子就打開了。馬英九強調自己任內與大陸建立許多聯繫管道，這在過去不太可能發生；話鋒一轉，馬英九又拉回民進黨執政下的台灣，過去是要打仗的，現在變成好像又要打仗了，「裴洛西來過之後，他們（大陸）那邊搞了六個封鎖區，這在國際法來看等於在宣戰了」。

馬英九直言：「總統一頭栽在美國懷裡，要想在其他方面辦什麼事都很困難」，這個代價都由人民在付。馬強調，其實美國最怕兩岸打起來，而且會比烏克蘭面對俄羅斯比還要嚴重。對於如何看美國總統拜登說會出兵台灣？馬說，他的判斷是，「美國是心有餘而力不足，倒不是它不想」。

談到要如何解決能源問題，馬英九直言就是要「換政府」，而要解決兩岸關係，也是一樣。但國民黨還有機會在二○二四重返執政嗎？馬英九說：「我們要找一個能帶領國民黨重返執政的領導者」，他還笑說：「後來（政權）在我離職以後就丟掉了，滿可惜的」。

馬英九認為，照理說蔡英文應該要做得很好，但她都沒有做好，無法幫民眾解決兩岸、能源等問題，「所以我認為國民黨應該有機會」。

馬英九 美國 國民黨

延伸閱讀

總編開箱特別篇／馬英九：和陸比民主是自甘沉淪

蔣萬安引宋太宗16字 批評蘇貞昌欺騙神明

高雄浮屍議題成選戰攻防 精神科醫師：感憂心與憤慨

裴偉談話錄音檔不必去查 馬英九批蘇貞昌「就是推託」

相關新聞

【專家之眼】為何蔡英文和毛澤東都愛用有污點的人？

我們怎麼知道蔡總統對自己的用人很有自信呢？這是從下面的一段話看出來的。據媒體報導，蔡總統曾提及2018年林佳龍連任失利的...

【專家之眼】巴拉圭呼籲我國投資十億美元 ，該同意嗎？

英國《金融時報》9月28日報導，巴拉圭總統阿布鐸呼籲台灣應在巴拉圭投資十億美元，幫助該國建設，讓該國人民享受到兩國「戰略...

六都攻防戰／張善政「1280政見」好棋 打臉雙鄭、超車賴香伶

桃園市民飽受塞車苦，大眾運輸使用率卻低迷，國民黨市長參選人張善政上周提出「1280政見」，打臉「雙鄭」又超車民眾黨參選人賴香伶，被公認下了一著好棋。

六都攻防戰／藍綠雙北侯蔣、林陳各自合體 點燃區域戰烽火

藍綠雙北大軍團昨會戰新北，國民黨雙北市長參選人侯友宜、蔣萬安和民進黨雙北對手林佳龍、陳時中相互合體、遙望對陣，形同宣布區...

馬英九對青年喊話：愛台灣很對 但要愛的有方法有智慧

新冠確診初癒，馬英九看起來精神抖擻，迫不急待想和大家談天論地。席間，馬談了他最關心的民主和能源，笑說原本想穿「核能救地球...

【總編開箱特別篇】馬英九聊台灣困境「馬教授」上身 不只每天運動也隨時關心國政

聯合報數位版「總編News開箱」一天一評析受到廣大讀者喜愛，聯合報數位版開站雙周年之際，總編開箱主筆群走出新聞室，帶回第一線洞察政局、新聞幕後的專訪，即日起至10月10日一連八天推出「總編開箱特別篇」系列報導，邀請讀者讓報導的力量成為改變社會的契機。 卸下總統職務之後，馬英九前總統在內湖租了間辦公室，每天關心國政，也仍然維持運動的習慣。這天他解隔離，接受聯合報的專訪，談到他喜愛的話題，依舊是「馬教授」上身。 陽光灑進馬辦方正的會客室，馬前總統看來氣色不錯，但也略顯豐腴；三級警戒期間，馬總統被迫減少運動量，這可能是為什麼他請來訪記者飲「約翰紅茶」，自己卻只能喝溫開水的原因。 談起台灣的現況，馬前總統收起笑容，顯得憂心忡忡，他直指兩岸、民主與能源，是民進黨執政下台灣所面臨的困境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。