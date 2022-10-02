德國國會訪團來台 蔡英文、賴清德明接見

德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派5位友台小組副主席訪問團，於今天抵達台灣，展開為期5天的訪問行程。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統與副總統賴清德將在明天上午，於總統府內分別接見訪問團。

張惇涵指出，德國是台灣在歐盟最大的貿易夥伴，雙方近年來在科技、能源轉型、中小企業創新研發、文化及學術等領域，都有密切的合作交流。德國也多次在國際場域為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際組織，並且關注台海及區域和平穩定。

張惇涵表示，此行為魏爾胥第5次訪台，這也是2019年後，再度有德國訪問團來台灣訪問，成員另包括：德國國會友台小組布德（Katrin Budde）、徐德分（Dr. Till Steffen）、薛福勒（Frank Schäffler）、卡福特（Dr. Rainer Kraft）、萊伊（Caren Lay）等，5位跨黨派友台小組副主席。

張惇涵表示，台灣與德國是共享普世價值的民主夥伴，期盼透過此行，能夠促進雙方在科技發展、能源轉型、經貿合作等領域的夥伴關係。尤其在此全球時代轉變之際，期盼台灣與德國，能夠攜手共構區域及全球民主的永續與韌性。