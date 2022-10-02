蔡英文、陳時中、林佳龍土城同台 高呼凍蒜！
民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中與行政院副院長沈榮津，下午前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，也是蔡英文也再度前來為新北市長參選人林佳龍站台相挺。
新北市長參選人林佳龍喊出「顧家鄉拚來 新北大翻新」的選戰主軸，提出「六星產業大發展，海空雙港新軸線」政策願景，呼籲市民支持。
蔡英文則提到台灣，近年來受到國際社會的觀注，國際友人來台，支持台灣，國防自主也邁向一步。蔡英文在拉台林佳龍之餘，也沒忘幫來站台的陳時中尋求支持，喊出「雙北共同生活圈，雙北雙箭頭團結更有力」。最後蔡總統也呼籲全國人民支持「支持18歲公民權」投下支持的選票，讓年輕人有機會決定國家未來。
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