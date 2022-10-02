快訊

男幫超商茶葉蛋鍋加熱水「報銷還被求償百萬」 業者回應了

9旬翁無照駕22年老車撞死路人3萬交保 家屬曾勸別開車

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

蔡英文、陳時中、林佳龍土城同台 高呼凍蒜！

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中與行政院副院長沈榮津，下午前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，為雙北市長參選人陳時中、林佳龍高呼凍蒜。黃義書／攝影
民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中與行政院副院長沈榮津，下午前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，為雙北市長參選人陳時中、林佳龍高呼凍蒜。黃義書／攝影

民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中與行政院副院長沈榮津，下午前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，也是蔡英文也再度前來為新北市長參選人林佳龍站台相挺。

新北市長參選人林佳龍喊出「顧家鄉拚來 新北大翻新」的選戰主軸，提出「六星產業大發展，海空雙港新軸線」政策願景，呼籲市民支持。

蔡英文則提到台灣，近年來受到國際社會的觀注，國際友人來台，支持台灣，國防自主也邁向一步。蔡英文在拉台林佳龍之餘，也沒忘幫來站台的陳時中尋求支持，喊出「雙北共同生活圈，雙北雙箭頭團結更有力」。最後蔡總統也呼籲全國人民支持「支持18歲公民權」投下支持的選票，讓年輕人有機會決定國家未來。

新北市長參選人林佳龍喊出「顧家鄉拚來 新北大翻新」的選戰主軸，提出「六星產業大發展，海空雙港新軸線」政策願景，呼籲市民支持。記者黃義書／攝影
新北市長參選人林佳龍喊出「顧家鄉拚來 新北大翻新」的選戰主軸，提出「六星產業大發展，海空雙港新軸線」政策願景，呼籲市民支持。記者黃義書／攝影
民進黨主席蔡英文前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，同時為台北市長參選人陳時中與新北市長參選人林佳龍拉台選情。記者黃義書／攝影
民進黨主席蔡英文前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，同時為台北市長參選人陳時中與新北市長參選人林佳龍拉台選情。記者黃義書／攝影

新北市長 蔡英文 林佳龍

延伸閱讀

台南同鄉會餐會 蔡英文總統替陳時中拉抬聲勢

蘇貞昌指新北跟進他的政見 林佳龍喊出規畫溪北捷運

新莊第一個掛合體看板 無黨籍參戰陳科名緊繫林佳龍盼勝選

稱選舉讓侯有壓力 林佳龍：嘴上說好好做事 心想2024

相關新聞

蘇貞昌問宜蘭人 選縣長標準降低？ 藍怒轟別來說三道四

行政院長蘇貞昌今天到宜蘭幫民進黨縣長參選人江聰淵站台，大讚宜蘭以前被稱民主聖地，但現在的宜蘭不大一樣，宜蘭人的標準降低了...

影／喊「台北是疫情的開始」遭柯文哲批失言 賴清德反應曝光

副總統賴清德今天下午到彰化縣北斗鎮奠安宮參拜，針對台北市長柯文哲說「賴清德說台北市是疫情的開始，賴清德應該不出12小時會...

蘇貞昌稱「不必去查」被斷章取義 柯志恩：無法令人信服

「鏡電視」申設案傳聞風波未歇，行政院長蘇貞昌今喊冤，指外界亂傳、亂剪接，自己的意思被斷章取義。國民黨高雄市長參選人柯志恩...

胡錫進「造反」挑戰習清零 戰狼不當傳聲筒改為資本服務？

環球時報前總編輯胡錫進是中國大陸輿論場上一個奇異的存在。環球時報是中共的黨報，又是以面向外部事務為主，那就具有著不言可喻的傳聲筒角色，但胡錫進去年底退休後，以自媒體身分活躍在評論界，話風也跟著呈現了更為自由的傾向，最近他低調、委婉地批判中共的封控政策，引起側目。...

決戰百里侯／澎湖藍軍分裂民調被超車 賴峰偉陷苦戰再中「抺黃」毒招

選戰進入倒數50幾天，澎湖縣長一役愈趨激烈，國民黨現任縣長賴峰偉與系出藍軍的馬公市長葉竹林，票源高度重疊，近日在「2022選戰溫度計」及「未來事件交易所」兩項民調中，兩人均被回鍋再戰的民進黨前縣長陳光復暫時超車。由於藍綠在黨內初選競爭激烈埋下嫌隙，讓這場選情更顯詭譎，甚至近日上演抹黃戲碼，地方人士觀察，賴的連任之路恐滿布荊棘。

英國RUSI訪立法院 邱臣遠提2要點籲國際了解「台灣聲音」

台海情勢緊張，美國積極在印太地區進行外交與軍事部署，歐洲國家包括英國等，也陸續提出印太戰略和印太政策，顯示印太地區與台海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。