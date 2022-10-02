蔡英文、陳時中、林佳龍土城同台 高呼凍蒜！

民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中與行政院副院長沈榮津，下午前往新北市土城參加「新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，也是蔡英文也再度前來為新北市長參選人林佳龍站台相挺。

新北市長參選人林佳龍喊出「顧家鄉拚來 新北大翻新」的選戰主軸，提出「六星產業大發展，海空雙港新軸線」政策願景，呼籲市民支持。