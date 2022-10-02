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蘇貞昌問宜蘭人 選縣長標準降低？ 藍怒轟別來說三道四

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇貞昌以3個問句，問宜蘭人忘了國民黨打壓？標準降低了？價值觀改變了？她（指林姿妙）的滿意度還很高。記者戴永華／攝影
蘇貞昌以3個問句，問宜蘭人忘了國民黨打壓？標準降低了？價值觀改變了？她（指林姿妙）的滿意度還很高。記者戴永華／攝影

行政院長蘇貞昌今天到宜蘭民進黨縣長參選人江聰淵站台，大讚宜蘭以前被稱民主聖地，但現在的宜蘭不大一樣，宜蘭人的標準降低了？價值觀改變了？她的滿意度還滿高。蘇貞昌強調，沒有對任何宜蘭人不敬或批評，剩下55天投票，大家好好思考。

對於蘇貞昌說法，林姿妙競選團隊說，民主自由是普世價值，不是民進黨獨享獨有，宜蘭人追尋民主自由價值、追尋更好生活，不會因任何政黨而改變，宜蘭人做自己的主人，所做的每一決定都是深思熟慮，呼籲蘇貞昌及民進黨人尊重宜蘭人的決定，不要說三道四。

蘇貞昌說，台灣人對宜蘭的印象是，民主運動一路走來打前鋒、對抗國民黨站在第一、環保清廉陳定南，大家提到宜蘭人比出大拇指稱讚，充滿敬意；但最近這兩年來，大家的話題講到宜蘭不大一樣。

蘇貞昌問，最近聽大家講起宜蘭，你們自己感覺怎麼樣？這樣的縣長、這樣的宜蘭、這樣的國民黨、這樣「呷夠夠」...。對宜蘭縣，她（指林姿妙）的滿意度還很高；宜蘭人忘了國民黨的打壓了？標準降低了？還是價值觀改變了？

蘇貞昌說，再過55天選舉，不敢說要大家怎麼投票，「只是這個宜蘭的標準，跟我以前所認定的宜蘭，好像不一樣」，宜蘭人如何選出代表宜蘭縣的縣長？台灣、世界都在看宜蘭！他尊敬宜蘭人頭家，沒有任何批評或不敬，請大家好好思考，家用手中的一票，守住宜蘭的未來。

林姿妙競選團隊回應蘇貞昌「價值說」，強調民主自由是普世價值，是每位台灣人努力成果，非獨獨民進黨人之功；台灣的價值、宜蘭的價值，都是要讓人民過上好生活的價值，不是讓民進黨睜眼說瞎話的價值。

「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠！」林姿妙陣營說，民主不是帝制繼承，而是一次次做出更好的選擇；宜蘭人堅毅不撓，追尋民主自由的價值與更好生活，不會因任何政黨而改變。

行政院長蘇貞昌今天到宜蘭站台助講，呼籲宜蘭人支持民進黨所提名的參選人。記者戴永華／攝影
行政院長蘇貞昌今天到宜蘭站台助講，呼籲宜蘭人支持民進黨所提名的參選人。記者戴永華／攝影
蘇貞昌說，全世界都在看台灣、看宜蘭的這場選舉。記者戴永華／攝影
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行政院長蘇貞昌高舉江聰淵的手，高喊「蒜凍」。記者戴永華／攝影
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宜蘭 蘇貞昌 民進黨

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