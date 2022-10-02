蘇貞昌問宜蘭人 選縣長標準降低？ 藍怒轟別來說三道四
行政院長蘇貞昌今天到宜蘭幫民進黨縣長參選人江聰淵站台，大讚宜蘭以前被稱民主聖地，但現在的宜蘭不大一樣，宜蘭人的標準降低了？價值觀改變了？她的滿意度還滿高。蘇貞昌強調，沒有對任何宜蘭人不敬或批評，剩下55天投票，大家好好思考。
對於蘇貞昌說法，林姿妙競選團隊說，民主自由是普世價值，不是民進黨獨享獨有，宜蘭人追尋民主自由價值、追尋更好生活，不會因任何政黨而改變，宜蘭人做自己的主人，所做的每一決定都是深思熟慮，呼籲蘇貞昌及民進黨人尊重宜蘭人的決定，不要說三道四。
蘇貞昌說，台灣人對宜蘭的印象是，民主運動一路走來打前鋒、對抗國民黨站在第一、環保清廉陳定南，大家提到宜蘭人比出大拇指稱讚，充滿敬意；但最近這兩年來，大家的話題講到宜蘭不大一樣。
蘇貞昌問，最近聽大家講起宜蘭，你們自己感覺怎麼樣？這樣的縣長、這樣的宜蘭、這樣的國民黨、這樣「呷夠夠」...。對宜蘭縣，她（指林姿妙）的滿意度還很高；宜蘭人忘了國民黨的打壓了？標準降低了？還是價值觀改變了？
蘇貞昌說，再過55天選舉，不敢說要大家怎麼投票，「只是這個宜蘭的標準，跟我以前所認定的宜蘭，好像不一樣」，宜蘭人如何選出代表宜蘭縣的縣長？台灣、世界都在看宜蘭！他尊敬宜蘭人頭家，沒有任何批評或不敬，請大家好好思考，家用手中的一票，守住宜蘭的未來。
林姿妙競選團隊回應蘇貞昌「價值說」，強調民主自由是普世價值，是每位台灣人努力成果，非獨獨民進黨人之功；台灣的價值、宜蘭的價值，都是要讓人民過上好生活的價值，不是讓民進黨睜眼說瞎話的價值。
「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠！」林姿妙陣營說，民主不是帝制繼承，而是一次次做出更好的選擇；宜蘭人堅毅不撓，追尋民主自由的價值與更好生活，不會因任何政黨而改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言