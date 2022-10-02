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台北是疫情的開始？柯文哲批賴清德失言 綠前發言人反批柯「一肚子壞水」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中昨天舉辦競選總部成立大會，副總統賴清德上台助講。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中昨天舉辦競選總部成立大會，副總統賴清德上台助講。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部昨天成立，副總統賴清德也站台助講。賴發言時提到「台北市是疫情的開始」，今天被台北市長柯文哲稱是「失言」，還說賴清德不到12小時就會出來道歉，民進黨前發言人吳濬彥今天表示，賴清德的本意是與台北市民彼此鼓勵，柯文哲鳥肚雞腸還一肚子壞水。

吳濬彥今天在臉書上還原賴清德昨天致詞，並提供逐字稿，他說，賴發言提到：「這次的疫情中，我最關心台北市的市民，因為台北市是疫情的開始，台北市也發生很多挑戰的事件，所以台北市的父老鄉親，特別辛苦。今天來到競選總部，我要特別利用這個機會，跟台北市民說聲辛苦，同時也感謝大家配合政府的政策，我們才能有辦法一路走到現在。」

吳濬彥說，去年春夏之際，疫情已悄悄在社區擴散一段時間，最早開始大家在追這些感染源不明個案，就是台北最多，這是個事實，並非一種負面的敘述或是指責。

吳濬彥指出，什麼時候疫情在哪裡開始、擴散，會變得像電影哈利波特裡的「佛地魔」一樣連講都不能講？他也說，柯認為聽完完整致詞段落的台北市民會為這段致詞感到不開心，未免也太低估台北市民，以為每個市民都像柯文哲一樣鳥肚雞腸還一肚子壞水？但很遺憾鬼打牆的柯文哲與台北市前副市長黃珊珊還在計較是不是「3+11」讓病毒最早從桃園還哪裡進來，「要我說病毒從哪裡最早開始，在武漢啦。」

吳濬彥指出，社區感染確實從人口密集的台北開始，而賴清德是向鄉親們表達慰問辛勞、感謝一齊同心防疫之意，知道台北人承受了很多，是台灣疫情開始擴散時，社區感染衝擊的第一線，「要我說，台北人遇到的最大挑戰，不只是台北是最早承受社區感染的地方，還包括遇到了一個在防疫上不配合中央，一直想搞東搞西的市長。」

吳濬彥說，疫情剛發生時，每天在跟中央唱反調想走自己的路的柯文哲，跟新北市長侯友宜組成「防疫二哈」，絕對是台北人遇到疫情防疫的最大挑戰。一下子搞成效不彰、一度擬擴大建置最後卻流標收場的口罩販賣機；一下子斥資添購「神奇機台」號稱有實聯制、量體溫、人流管控，後來因實聯制退場變蚊子機台。一下子預言疫情會死多少人去恐嚇台灣社會，一下子又動不動說想封城，想了很多天馬行空跟很嚇人的東西，事實上，卻連個基本的疫調都做不好。

吳濬彥說，明明賴清德整段話就是在跟市民們彼此鼓勵，台北市努力共度疫情的挑戰，是在跟大家表達「辛苦了」；台北人真的很辛苦，台北遇到疫情，結果抬頭一看「媽呀市長是柯文哲」，台北的大家都辛苦了。

2022大選 台北市長 柯文哲 賴清德 陳時中

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