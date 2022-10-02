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蘇貞昌稱「不必去查」被斷章取義 柯志恩：無法令人信服

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右四）今與高雄市前副市長李四川（左三）相約至觀音山健行、拜票。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右四）今與高雄市前副市長李四川（左三）相約至觀音山健行、拜票。記者林巧璉／攝影

鏡電視」申設案傳聞風波未歇，行政院長蘇貞昌今喊冤，指外界亂傳、亂剪接，自己的意思被斷章取義。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，蘇貞昌說法無法令人信服，NCC和檢調單位都應該是獨立機構，不應有政治力的介入。蘇貞昌自己一開始用模糊不清的字眼表達「不必去查」，到現在又來說自己被斷章取義，實在難以杜悠悠之口。

柯志恩表示，民進黨政府一貫的手法就是如此，此風波從一開始在「錄音帶」內，鏡電視股東裴偉轉述蘇貞昌與NCC主委陳耀祥的吩咐，到現在蘇貞昌口中的「不必去查」。

蘇貞昌今天受訪表示，自己在立院備詢時說的「不必去查」指的是民眾與股東間爭議不該由政府去查，應由法院、執法機關去處理法律問題，卻被剪接成鏡電視一案不用查。對此說法，柯志恩批，「蘇院長似乎有許多想法，透過各種管道，一再傳達給這些具有獨立職權的機關與機構。這樣的政府，該如何讓民眾所信服？」

蘇貞昌 柯志恩 鏡電視

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