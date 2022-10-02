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英國RUSI訪立法院 邱臣遠提2要點籲國際了解「台灣聲音」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
英國「RUSI」訪立院，立委邱臣遠（右）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片
英國「RUSI」訪立院，立委邱臣遠（右）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片

台海情勢緊張，美國積極在印太地區進行外交與軍事部署，歐洲國家包括英國等，也陸續提出印太戰略和印太政策，顯示印太地區與台海情勢已成為全球重要議題。立院民眾黨團團總召邱臣遠今提兩要點，盼提升台灣在國際上的能見度，積極讓各國了解「台灣聲音」。

邱臣遠今天表示，英國王家三軍聯合國防研究所（RUSI - Royal United Services Institute for Defence and Security Studies）是英國歷史悠久的國防、國安領域重量級智庫，日前到立法院參訪，他與外交、國防委員會的立委們共同接待。

邱臣遠說，英國首相特拉斯在美國CNN專訪中說，「英國決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛」；對於英國首相特拉斯延續她先前擔任外相支持台海和平穩定的政策，他表示誠摯感謝。

邱臣遠在雙方交流意見中，向英國RUSI訪團提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

邱臣遠表示，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是英國的重要任務，能確保英國經濟繼續受益於自由開放的貿易環境；台灣持續推動加入，並積極尋求會員國的共識；希望英國加入後也能協助，支持台灣加入。

邱臣遠說，英國RUSI訪團成員已展現對台海與印太地區穩定安全的關注，希望這次訪台能讓國際對於台灣各界意見有更多了解，並在回國後傳達「台灣聲音」。

英國「RUSI」訪立院，立委邱臣遠（前）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片
英國「RUSI」訪立院，立委邱臣遠（前）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片
立委邱臣遠（右一）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片
立委邱臣遠（右一）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片
英國「RUSI」訪立院，立委邱臣遠（前排右一）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片
英國「RUSI」訪立院，立委邱臣遠（前排右一）提出兩項關注焦點，一是英國如何促進台海與印太區域穩地安全，二是呼籲英國協助台灣加入重要區域經貿協定CPTPP。本報資料照片

英國 邱臣遠 台海 國安

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