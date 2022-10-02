三腳督棄保頻傳 蔣萬安批：綠白之間的算計
台北市長選戰三腳督，現在也常傳出各類型棄保風聲，國民黨台北市長參選人蔣萬安今舉辦文山區後援會成立大會，他說，不管是棄陳保黃，或是棄黃保陳，這都是綠白之間的算計，喊話選民不用含淚投票，堅定支持蔣萬安就好。
蔣萬安表示，不管是棄陳保黃，或是棄黃保陳，這都是綠白之間的算計，他會持續勤走基層，一步一腳印，讓自己成為市民朋友心中最好的人選。「選民其實不用煩惱，也不用含淚投票，也不用去為了特定政黨的利益來算計，就是堅定支持蔣萬安。」
媒體問及，蔣萬安競選辦公室昨發稿批無黨籍台北市長參選人黃珊珊是讀稿機，似乎也將黃珊珊納入攻擊對象？蔣萬安表示，他一直都是就事論事，在選舉期間就是就市政好好的討論，沒有去考量要針對誰，或攻擊誰，就是理性的溝通，理性討論。
另外，民進黨台北巿長參選人陳時中說自己的競選總部有超過萬人，媒體問及蔣萬安會不會擔心人氣被比過？蔣萬安表示，他不會只有一次競總的成立，包括現在台北市12個行政區，每一個區都有後援會的成立，像今天是文山區的後援會成立大會，就可以感受到市民朋友滿滿的熱情。至於競總成立時間？蔣萬安表示，時間、地點都有初步的規畫，確認之後就會對外說明。
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