楊植斗朝NCC潑綠漆 藍委：毀損罪是否成立仍待商榷

國民黨台北市議員候選人楊植斗日前持綠色油漆潑灑NCC大門遭警逮捕。警方依涉嫌刑法毀損罪及違反廢棄物清理法送辦，台北地檢署複訊後諭知無保請回。國民黨立委李貴敏今天表示，毀損罪是否會成立，大有商榷餘地。

李貴敏指出，楊植斗因為不滿NCC對諸多爭議毫無作為，淪為民進黨打手，手持綠色油漆潑灑NCC大門後自首，並在原地遭警上銬逮捕，以涉嫌刑法毀損罪送辦，她感到相當心疼。因為楊植斗不是大面積潑漆，還主動通報，從這些行為就可以發現他的目的並不在毀損，並沒有「毀損的故意」。

李貴敏表示，楊植斗只是想用這樣的方式，讓NCC正視人民已無法再繼續忍受其目無法紀、唯我獨尊、倒行逆施的行為。這是一種表意，以身試法，來捍衛人民「知」的權利。結果明明是自首，由當事人通知警方來到這個地方來找他，還在原地等候，需要遭警上銬帶回？看到這種情境、畫面不斷在電視上演，不但荒唐，真是離譜到極點。

李貴敏說，民主與言論自由得來不易，新聞自由更是捍衛民眾權益的第四權，NCC對媒體霸凌不聞不問，對人民的言論自由視若無睹，NCC是否放任政治力妄想介入並控制有線電視台成為一言堂的荒謬劇持續上演？加上表達管道都被執政黨封鎖箝制，難怪楊植斗會以「公民不服從」，抗議霸道且淪為政治打手的NCC。

李貴敏說，民進黨政府的「民主專制」體制，戕害人民言論自由，沒收媒體新聞自由，行政權獨大，黨政的黑手無所不在，導致台灣已經出現嚴重的憲政危機。除了呼籲NCC及陳耀祥懸崖勒馬，別再做民主的罪人；透過選舉的選票監督，讓民進黨敗選、反省，台灣的民主政治才會更健康。