批溪北捷運是打臉自己 侯選辦：林佳龍交長時核定輕軌
民進黨新北市長參選人林佳龍日前提出山海捷運首都通、溪北捷運新北線等軌道建設，強調要建設一條專屬新北的地下中運量捷運，串聯三重、新莊、板橋成為新都心鐵三角。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，林佳龍此舉不僅被自己的發言人打臉，更是打臉過去擔任交通部長的自己，「請林佳龍醒醒吧！」
王敏旭指出，五泰輕軌是林佳龍擔任交通部長時審查同意，且認為用中運量捷運系統，將使整體計畫經費提高，不符經濟效益且財務不可行，如今林佳龍為挽救自己的選情，在所不惜的狠狠打臉當年的交通部長林佳龍。
王敏旭還說，林佳龍的競辦發言人李坤城過去提到五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌捷運總經費約200億，新北市府要思考興建的必要性，若是為了交通、觀光發展，應該要換個角度想想，把資金用在更適當的地方；林的發言人無疑狠狠打臉林佳龍。
王敏旭提到，新北市局處首長是政務官，除了積極推動政策帶動新北市發展外，也要對政策積極辯護，避免外界抹黑；新北市府全體上下的員工都認真負責處理每項業務。
反倒林佳龍又忘記，2018年的台中市長林佳龍，曾經要求基層公務員放下「不重要的一般業務」，要求增成組織動員行程替林宣傳政績，這才是真正的把市府當做競選總部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言