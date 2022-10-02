快訊

夏克立開始反擊了！ 發文高喊「不用演」暗指有人說謊

一周數位爆報／買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

批溪北捷運是打臉自己 侯選辦：林佳龍交長時核定輕軌

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍提溪北捷運，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭批評，這是打臉過去擔任交通部長的自己，「請林佳龍醒醒吧」。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍提溪北捷運，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭批評，這是打臉過去擔任交通部長的自己，「請林佳龍醒醒吧」。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍日前提出山海捷運首都通、溪北捷運新北線等軌道建設，強調要建設一條專屬新北的地下中運量捷運，串聯三重、新莊、板橋成為新都心鐵三角。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，林佳龍此舉不僅被自己的發言人打臉，更是打臉過去擔任交通部長的自己，「請林佳龍醒醒吧！」

王敏旭指出，五泰輕軌是林佳龍擔任交通部長時審查同意，且認為用中運量捷運系統，將使整體計畫經費提高，不符經濟效益且財務不可行，如今林佳龍為挽救自己的選情，在所不惜的狠狠打臉當年的交通部長林佳龍。

王敏旭還說，林佳龍的競辦發言人李坤城過去提到五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌捷運總經費約200億，新北市府要思考興建的必要性，若是為了交通、觀光發展，應該要換個角度想想，把資金用在更適當的地方；林的發言人無疑狠狠打臉林佳龍。

王敏旭提到，新北市局處首長是政務官，除了積極推動政策帶動新北市發展外，也要對政策積極辯護，避免外界抹黑；新北市府全體上下的員工都認真負責處理每項業務。

反倒林佳龍又忘記，2018年的台中市長林佳龍，曾經要求基層公務員放下「不重要的一般業務」，要求增成組織動員行程替林宣傳政績，這才是真正的把市府當做競選總部。

2022大選

延伸閱讀

批市府成競辦 林佳龍：侯友宜言行不一、局長打烏賊戰

林佳龍批侯友宜市府當競總 王鴻薇：行政不中立祖師爺

林佳龍新莊支持林秉宥 口號喊「雙林雙贏」

侯友宜被視最強母雞 林佳龍酸：因為志在選總統

相關新聞

蔣萬安、陳時中、黃珊珊同場搶票 巧妙同框不相鄰

年底選戰逼近，參選人爭取選民支持頻同場。無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬...

家長抗議選舉入校園 陳時中今早校園公益活動臨時喊卡

年底九合一大學將至，民進黨台北市長參選人陳時中今原本受邀出席北市議員洪健益舉辦的「益起來戰鬥～陀螺吧！」公益活動，但臨時...

稱陳時中謀財害命沒天理？柯文哲火大嗆：他是害命謀財

行政院長蘇貞昌昨天替民進黨北市長參選人陳時中站台，指無黨參選的黃珊珊稱陳時中擋BNT是謀財害命的說法沒天理。民眾黨主席柯...

批溪北捷運是打臉自己 侯選辦：林佳龍交長時核定輕軌

民進黨新北市長參選人林佳龍日前提出山海捷運首都通、溪北捷運新北線等軌道建設，強調要建設一條專屬新北的地下中運量捷運，串聯...

影／將為張善政和蔣萬安等人站台 盧秀燕：都在安排時間

台中市長盧秀燕今天說，選舉投票已進緊鑼密鼓階段，全國許多好朋友都邀約她站台，對重要候選人包括桃園市長參選人張善政、台北市...

影／無黨籍市議員參選人總部成立 盧秀燕蔡其昌先後到場站台

無黨籍台中市議員參選人王朝坤今天成立競選總部，台中市長盧秀燕和民進黨台中市長參選人蔡其昌先後到場站台，二人都肯定王朝坤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。