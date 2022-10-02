影／將為張善政和蔣萬安等人站台 盧秀燕：都在安排時間

台中市長盧秀燕今天說，選舉投票已進緊鑼密鼓階段，全國許多好朋友都邀約她站台，對重要候選人包括桃園市長參選人張善政、台北市長參選人蔣萬安和基隆市長參選人謝國樑等人，都在安排時間，她希望能盡快去協助他們。

台中市長盧秀燕今天到后里為無黨籍台中市議員參選人王朝坤競選總部成立大會站台，她接受媒體訪問時說，她忙市政和自己的選舉，也要到外縣市為國民黨參選人站台。選舉已近尾聲，全國各地有許多好朋友都邀約請她站台，包括張善政和蔣萬安，都在積極安排時間。

她說，彼此都非常忙碌，以這兩天來講，雖是假日，她在自己選區行程也很多，很多議員里長都成立總部，時間有限，對重要候選人包括張善政、蔣萬安和謝國樑等人，都在安排時間，希望能盡快去協助他們。

據國民黨核心人士透露，國民黨主席朱立倫已向台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜兩大「母雞」請託，為中南部各縣市長參選人助選，最快10月底也將共同為桃園市長參選人張善政站台。