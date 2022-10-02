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批黃珊珊無力回天、蔣萬安煽動側翼 陳時中：我只是說出事實

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中（中）說，大家都應各自努力，回歸政見，讓市民做一個選賢與能的選擇。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中（中）說，大家都應各自努力，回歸政見，讓市民做一個選賢與能的選擇。記者胡瑞玲／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中昨舉辦競選總部成立大會，致詞時除闡述其市政願景，他左批台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊無力回天，右打國民黨及國民黨台北市長參選人蔣萬安只會煽動側翼，是否未來一個月將反守為攻？陳時中表示，他只是說出一些事實。

陳時中昨在競總成立大會上指出，柯文哲讓台北人記住的就是長期與中央對抗，而黃珊珊擔任副市長後，雜誌民調台北市政也連續3年最後一名，柯文哲江郎才盡、黃珊珊無力回天；另也批評國民黨長期認為台北是他們的地盤，只要製造對立，煽動仇恨就能贏，蔣萬安現今仍是這樣操作。

陳時中今原訂出席北市議員洪健益舉辦的「益起來戰鬥~陀螺吧！」公益活動，但因家長抗議反對選舉干擾活動，因此臨時取消進入校園。他接受媒體聯訪時，針對昨天競總成立大會致詞左批黃珊珊、右打蔣萬安，陳時中僅說，他只是說出一些事實。

前立委黃國昌昨高喊如果是台北人就會投給黃珊珊，陳時中今表示，黃國昌要支持黃珊珊，是黃國昌的個人選擇，他予以尊重；繼先前有「棄黃保蔣」後，現在又有人拋出「棄陳保黃」說法，陳時中說，都沒有意義，大家都應各自努力，回歸政見，讓市民做一個選賢與能的選擇。

另外，陳時中今下午將出席新北市百工百業，與民進黨新北市長參選人林佳龍合體，對於未來是否還有跨縣市輔選或聯合作戰計畫？陳時中表示，沒有完整的計畫，但隨時聯繫是本來就應該要做的事情，未來兩人都當選後，隨時都可以溝通、熱線，只要是對雙北好的事，怎樣都可以合作。

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