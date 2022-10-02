影／無黨籍市議員參選人總部成立 盧秀燕蔡其昌先後到場站台

無黨籍台中市議員參選人王朝坤今天成立競選總部，台中市長盧秀燕和民進黨台中市長參選人蔡其昌先後到場站台，二人都肯定王朝坤，也為自己拉票，二人先後到場並離場時間相隔不到30秒，同場競爭意味濃厚。

距離年底選舉倒數8周，爭取連任的台中市長盧秀燕今天到后里區參加台中市議員王朝坤競選總部成立大會，她進場就受到支持者歡呼，盧秀燕一路拉著王朝坤的手進場，上台致詞時也不忘拉高王朝坤的手喊「凍蒜」。

盧秀燕表示，台中市議會有65席議員，這次國民黨提名34席議員候選人，假如能全部順利當選，還是有其他政黨或無黨籍議員的當選空間，在市政議題上，彼此能跨越黨派合作，她說，「政治可以是良性競爭、正面選舉，因此會有許多合作空間」，這就是她今天特別來幫王朝坤站台的原因。

盧秀燕說，她和王朝坤議員最大的共通點就是說到做到、講求信用，只要是為台中好，建設台中不分黨派，過去4年后里變化很大，包括3座美樂地公園、活化舊后里國中校舍、后里親子館，還有全台最美的后里動物之家，感謝王朝坤支持市府讓預算過關，讓她能帶領市府團隊完成各項建設，創造「雙贏」讓后里更美好；王朝坤說，后里鄉親都很感謝盧市長斥資千萬打造森林公園，讓在地民眾享受更好的生活環境。

盧秀燕搭車離開不到30秒，民進黨台中市長參選人蔡其昌即到場，他和王朝坤先擁抱互相打氣加油，再一起進入會場；蔡其昌上台先問在場民眾說，大家對王朝坤當選有沒有信心？台下群眾喊「有」。

蔡其昌說，他和王朝坤不同黨，但二人都是行動派，行動派對鄉親才有幫助，沒有行動只會畫大餅沒有用，他和王朝坤聯手幫農民解決問題，向農委會爭取，地方建設只要和中央有關，他接到王朝坤的為民服務案，立刻向中央相關單位爭取，他說王朝坤一心掛念的后里大型醫院，他和前立委洪慈庸聯手爭取，衛福部立豐原醫院后里分院已成案，還有長照機構，這就是行動派的成果。

蔡其昌表示，他和王朝坤是理念結合，只要能解決鄉親問題，他和很多里長也是同樣行動派，他說到做到，可以解決問題的政治人物，他才會選立委越選越高票。