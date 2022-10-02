賴清德稱「台北市是疫情的開始」 柯文哲批失言：他12小時就會道歉

年底選戰倒數，民進黨北市長參選人陳時中昨天競選總部正式成立，副總統賴清德站台致詞表示，台北市是疫情的開始，疫情期間，台北人特別辛苦，要跟台北市民說「辛苦了」，不過對於賴清德說「台北市是疫情的開始」，民眾黨主席柯文哲說，這是政治失言，賴清德應該不出12小時，一定會為了他講的那句話道歉。

無黨參選的台北市長參選人黃珊珊也表示，昨天賴清德說「台北市是疫情的開始」，大家贊成嗎？不贊成吧。答案就是，陳時中當時身為中央指揮官，台北市的疫情怎麼來的，他應該非常清楚，病毒不會直接到台北來，中央指揮官開放的邊境3+11才是關鍵，可能是賴清德沒有取得正確資訊，中央指揮官沒有將詳細狀況跟副總統說。

黃珊珊說，針對疫情怎麼開始這件事情，希望民進黨向台北人做個交代，「因為長期以來，他們（民進黨）對台北市，都有這樣的故意誤解、故意誤導，對台北市相當不公平」，現在要選台北市長，再來傷害台北市，相當不負責任。

柯文哲說，賴清德說台北市是疫情的開始，陳時中先前已經為了萬華是疫情破口這句話道歉過，「我看不出12小時，賴清德一定會為了他講的那句話道歉」，這個一聽就是失言、政治上的失言。

另外，對於陳時中昨天競選總部開幕，包括衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等，都出席幫陳時中站台。柯文哲說，民進黨乾脆就講明白，因為政務人員站台競選活動的標準，國家沒有立法，所以常常這樣，為什麼大家講民進黨雙標黨，「你們做都可以，別人做就不可以」。