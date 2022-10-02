遭批又賣芒果乾 蘇貞昌：中國擴張武力、危及區域和平

副總統賴清德與行政院長蘇貞昌昨日出席，民進黨台北市長參選人陳時中競總成立大會，致詞皆提及「抗中牌」，外界質疑地方九合一大選還打芒果乾（亡國感）。蘇貞昌今天說，現在中國擴張武力，危及區域和平，而台灣作為國際社會一員，也會保衛國家及區域和平。

蘇貞昌今日赴新莊擎天府與民進黨新北市長參選人林佳龍合體，針對昨日在陳時中競總成立致詞，提及抗中保台，他說現在中國擴張武力，危及區域和平，連世界上主要民主國家，都大聲呼籲中國要節制，不要破壞區域和平。

蘇貞昌指出，日本前首相安倍晉三、現任首相岸田文雄，美國總統拜登及新上任的英國首相特拉斯，都異口同聲要求中國不應該耀武揚威，遵守國際秩序。而台灣身為國際社會一員，應自立自強並跟自由民主站在一起，也要保衛國家及區域和平。