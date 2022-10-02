影／德國國會友台小組抵台 將拜訪台南科學園區

德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領國會代表團於上午抵達桃園國際機場，本次由主席魏爾胥率跨黨派五位友台小組副主席一行七人來台訪問，上午有四人先抵台，這也是新冠疫情三年以來第一個德國訪團，除了與蔡英文總統、副總統賴清德會面外，也將赴立法院與「台德議會議員友好協會」的委員會面。

魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）2日至6日來台訪問，團員包括跨黨派5名友台小組副主席，一行人由台灣駐德國代表謝志偉陪同，搭乘中華航空公司CI62班機，在清晨7時8分抵達桃園國際機場。外交部表示，部分訪團成員因班機銜接問題，所以早上先到4人，分別是台德國會友好小組主席威爾許(Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥)，還有副主席布德(Katrin Budde)、副主席史蒂芬(Dr. Till Steffen，另譯徐德分)，以及副主席克拉夫特(Dr.Rainer Kraft，另譯卡福特)，其他成員會在下午或星期一陸續抵達。

訪團的七位成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。訪團會與台灣安全議題的機構、智庫進行交流，也會拜訪台南科學園區與相關廠商代表交流，持續深化台灣與德國在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全的合作交流。