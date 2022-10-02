林佳龍批侯友宜市府當競總 王鴻薇：行政不中立祖師爺

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員王鴻薇。記者徐偉真／攝影
台北市議員王鴻薇。記者徐偉真／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍1日批評國民黨新北市長參選人侯友宜把新北市府當競選總部。台北市議員王鴻薇說，林佳龍就是行政不中立祖師爺，他當年跟盧秀燕選台中市長時，要求區長放下手邊業務票票入箱，他根本是跨時空打臉過去的自己。

林佳龍本周提出交通及產業各項政策，但新北市交通局指政策93%像、經發局也批胡亂拼湊、抄襲，不斷秀下限、搞烏龍，林佳龍說侯友宜把新北市府當作競選總部，為難很多公務員。

王鴻薇在臉書上表示，林佳龍見笑轉生氣，打不贏侯友宜的市政團隊，就哭喊抗議，還罵侯友宜把新北市府當競選總部。

王鴻薇說，不知道林佳龍是失憶還是裝傻，當年他跟盧秀燕競選台中市長時，身為市長的他，還被截圖要區長放下手邊業務，票票入箱，增加5萬票，侯友宜市政團隊捍衛自己市政，合情合理，林佳龍不能接受，不曉得當年林佳龍直接市府公務員拉票，還有票數要求，該當何罪？

王鴻薇說，綠能你不能，林佳龍跨時空打臉林佳龍市長，競選政見抄襲抓包夠丟臉了，不好好增進自己尋求市民認同，跑出來秀下限，她勸林佳龍還是留一點面子給自己，「再荒腔走板下去，把自己選成一個笑話，這是何必」。

新北市長 林佳龍 侯友宜

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