城隍祭李進勇違行政中立？謝國樑：民進黨把人民當傻子

為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應昨舉辦「2020雞籠城隍文化祭美食節」，中選會主委李進勇也在其中，被質疑行政不中立。謝國樑競選辦公室抨擊，這如果不是競選活動，民進黨難道把人民當成傻子嗎？李進勇回應，不影響他職務上的中立。

謝國樑競選辦公室發言人余治明今天表示，昨天的活動有如造勢大會，但是包括經濟部長王美花、文化部長李永得、陸委會主委邱太三、僑委會委員長童振源及中選會主委李進勇等具有公務員身份的政務官，在上班時間共同出席一個市長參選人所舉辦的活動，這已有行政不中立的嫌疑。

余治明表示，中選會除應遵守行政中立外，更要嚴格保持選務中立。在今年底選戰邁入倒數階段，李進勇除了是中選會主委，同時也是前基隆市長，李主委跟這麼多的民進黨政府官員、要參選的市長參選人共同在台上宣傳造勢，甚至還一同上台拍照，已涉嫌違反行政中立與選務中立。

余治明也抨擊，明眼人都知道，這場活動就是一個造勢大會，中選會事後的澄清根本是在睜眼說瞎話，說謊完全不打草稿。昨天活動的採訪通知就是從蔡適應委員辦公室所發出，也署名是蔡適應舉辦的活動，但是中選會硬凹「這不是蔡適應舉辦的」、「這不是競選活動」，試問民進黨到底把行政中立置於何處？難道民進黨都把人民當成傻子嗎？

余治明最後更強調，中選會主委根本就不宜幫任何一個候選人站台，更不能參加任何政黨活動，選舉已經進入倒數階段，請民進黨務必要遵守行政中立，切勿因為選情落後刻意用政府的力量試圖影響選舉結果。

中選會昨天說明，經查雞籠城隍文化祭美食節，主辦單位是基隆護國城隍廟，並非蔡適應所舉辦的活動；且該活動係基隆護國城隍廟每年主辦，主辦單位往往也會邀請現任及歷任基隆市長、議長及立委等人士與會，為民間文化及美食推廣活動。

李進勇說，中選會昨天已就此事做出說明，過去3、4年，只要是在立法院有基隆相關的推廣活動，他都會去關心，這是出於他對這個城市的情感，毫不影響他職務上的中立。