論文事件希望警大校長說明？侯友宜只說這7個字

離年底九合一選舉投票還剩1個多月，藍營大咖今輔選、助講行程滿檔。新北市長侯友宜下午首次來台北市跨區輔選，替議員張斯綱競選總部成立站台，媒體問侯友宜，對於論文的事，是否希望警大校長陳檡文出來說明？侯友宜僅說，謝謝大家的關心。

對於第一次跨區輔選，侯友宜說，雙北本來就是一個共同生活圈，張斯綱提出很多政見和新北市有關，不管是在交通環境以及很多保障婦幼的議題，都是相似，希望能攜手合作，尤其張斯綱認真打拚好好做事所以「剛好、綱好」，好好做事，理念和他一樣。

蔣萬安下午也出席同一場活動，但蔣、侯沒有碰面、同台，媒體問侯友宜沒有喬時間和蔣萬安合體？侯友宜說，蔣萬安這段時間很辛苦，他全力在衝刺，看見他鍥而不捨努力想把台北市建設的更好，他一直給蔣萬安加油打氣，雙北有共同的生活圈，一定攜手合作，提出更好的願景，建構大台北，蔣萬安跟他一定並肩作戰，讓雙北會更好。

媒體也問侯友宜，來台北市輔選，是因蔣萬安母雞不夠強？侯友宜也說，蔣萬安非常優秀，而且這段時間可以看到他的鬥志和拼勁，一個人能夠提出他的願景，不斷往前衝，帶著他的夢想，肯做願意做，他都會滿滿地支持，「蔣萬安很優秀，我們互相學習、互相砥礪」共同提出更好政見，讓大台北生活會更好。

至於為何沒想站一起來營造大團結氣氛？侯友宜說，他以前工作地點就在台北市，他家就住在前面，30年前就住在對面，這地方非常熟，工作地點也在台北市居多，包括現在服務的新北市，都非常熟，熟悉好的大台北，就可以和一個好的政見參選人，一起努力加油打氣。