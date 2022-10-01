致詞批蔣萬安、黃珊珊 陳時中：操作藍綠對決沒用了

民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦競選總部成立大會，他在致詞時表示，台北市已經停滯太久，連續三年施政滿意度敬陪末座，黃珊珊也無力回天，要如何擔任好市長？而蔣萬安操作「討厭民進黨，國民黨就會贏」，所以政策、能不重要，但市民要用選票告訴國民黨，操作藍綠對決已經沒用了。

陳時中表示，他曾說過台北已經停滯太久，這句話讓台北市長柯文哲很不高興，但身為台北人，2014年也曾對柯充滿期待，也站出來公開支持，希望他能扭轉台北停滯的困局。但是8年過去了，內湖的交通問題沒有解決，柯只說「沒有救了」、大巨蛋問題沒有解決， 柯說「關我屁事」。唯一讓台北市民記住的，就只有長期跟中央作對與盤算自己。

陳時中指出，台北市掌握最多資源，擁有最好的公務員團隊，但從無黨籍台北市長參選人黃珊珊擔任副市長後，施政滿意度民調連續三年都是墊底，陳時中問「黃珊珊副市長，這到底發生了什麼事？是柯文哲江郎才盡，而妳無力回天嗎？」，一個無力回天的副市長，又怎麼能當好市長。

陳時中說，國民黨長期認定台北永遠是他們的地盤。認為只要製造對立、煽動仇恨，國民黨就能贏，只要一直操作討厭民進黨，國民黨就會贏。所以人選不重要、政策內容不重要、參選人能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，而現在蔣萬安依然還是這樣子操作。

陳時中認為，這次選舉就是要用選票告訴國民黨「台北人在乎」，在乎人選、在乎政策內容，更在乎候選人的能力，希望市民能用選票告訴國民黨，操作藍綠對決、討厭民進黨的一貫技倆已經沒有用了。