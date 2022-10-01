4度喊「我會做到」 陳時中81天提百項政見爭取支持

民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦競選總部成立大會，台下支持者不斷高喊「凍蒜」，大咖雲集站台、助講。陳時中致詞時4度喊「我會做到」，提升生育、兒童青少年、長輩、弱勢族群政策，也說推動都更、興建社宅，並創造台北市更多就業績會，81天提出了130多項政見，爭取市民支持，扭轉台北停滯不前的情況。

陳時中表示，從宣布參選至今，短短81天，走遍台北12個行政區，舉辦了超過30場各行各業的座談會，與專家學者進行了超過60場的政策會議，有自信是所有參選人中對台北市最用心、最了解的人。

陳時中說，他走入基層、走入市場，握到的每雙手、看到的每雙眼睛，都感受到大家的熱情、感受到大家渴望改變。市民期待能扭轉台北停滯不前的情況，所以提出130多項政策，從交通、都更、社福、教育、文化等各層面，還要推動「大台北首都計劃」，提出各項可行方案，讓台北成為與東京、首爾一樣的國際級大都市，「我保證，我當市長，我來做」。

「台北值得更好，台北應該更好」陳時中4度喊「我會做到」，並表示從懷孕生產、兒童與青少年、所有的長輩跟弱勢族群，都可以得到完善照顧。全面推動都更、持續興建社宅，降低社宅租金、加碼租金補貼，主動調查、積極整建危老房屋及海砂屋，加速推動公辦、民辦都更，要把年輕人找回來留在台北，更要讓年輕人住得起台北。

陳時中也說，要為台北市創造更多、更好的就業機會，成立「國際事務局」，推動全球招商與國際交流，並讓台北有好的休閒空間，方便市民親近青山綠水，打造國家級親山步道，建立城市與水岸一體的河岸空間。市政規劃是百年大計，不能短視、不該急就章；要有宏觀願景，有希望，有策略。

陳時中表示，台北是台灣的首都，是國家的門面，是國家主權的重要象徵。身為首都市長，必須能把台北帶向全世界，把全世界帶進台北。事實上，捍衛國家主權與自由民主的生活方式，是從人民到政府，從地方到中央，都不可逃避的責任。

陳時中說，只要首都台北堅持自由民主，自由民主就能保護台灣。他會擔起責任，扮演好捍衛國家主權的角色，讓全世界看到台北，看到台灣，讓全世界看到台北人對自由民主價值的堅持。