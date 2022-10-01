蘇貞昌喊鏡電視案「不必查」 賴香伶：公然施壓應道歉

鏡電視申設案傳聞越演越烈，行政院長蘇貞昌昨在立院備詢時稱「不必去查」，引發熱議。民眾黨立委賴香伶今在臉書發文，強調是否要調查不是院長說了算，批評蘇貞昌做了最差的示範，要求蘇貞昌應向國人道歉。

賴香伶表示，鏡電視議題國人相當關注，尤其股東裴偉在談話錄音檔中。直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，昨天他針對此事向NCC及蘇貞昌質詢，蘇貞昌居然當場回答這件事「不必去查」，這讓人相當訝異，此舉無疑對想要調查的相關單位，產生莫大壓力，同時也是公然對國會調查權的藐視。

賴香伶表示，該案事涉總統是否介入媒體審照？茲事體大，過去的黨政軍介入媒體的時代是否又復辟？立法院在野黨都要求應該加以調查，不排除成立調閱小組，才能讓國人安心，了解真相。

賴香伶說，無論事實真相如何，堂堂一個行政院長，在國會公然說不必查、下指導棋，更顯得心虛，今天如果此案不查，不就坐實了是蘇貞昌指導的？如果查了，獨立辦案人員會有多大的壓力，批評蘇貞昌做了行政院長最差的示範。