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縣市長候選人逾半數未提教育政見 「重視家長」當口號

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全家盟理事長彭淑燕表示，政治人物過去屢屢表示家長很重要，卻常有口惠無實惠。圖／台師大提供
全家盟理事長彭淑燕表示，政治人物過去屢屢表示家長很重要，卻常有口惠無實惠。圖／台師大提供

年底縣市長選舉全台共計95位候選人，當選者將引領未來四年個縣市教育發展。國立台灣師範大學教育政策與行政研究所協同全國家長團體聯盟，於今（10/1）辦理「檢視縣市首長候選人教育政見與地方教育發展」圓桌論壇，並彙整各縣市候選人教育政見。其中發現，僅有不到半數的候選人提出教育政見，家長團體更指出，近年來觀察政治人物口口聲聲說家長很重要，卻常有口會無實惠。

台師大今天辦理「檢視縣市首長候選人教育政見與地方教育發展」圓桌論壇，彙整各候選人教育政見並辦理家長意見調查。

台師大教育政策與行政研究所教授兼王麗雲指出，距離投票不到兩個月，95位候選人中，有一半以上的候選人尚未提出教育政見，縣市政府負責國民教育，教育政策涉及眾多家長與學生，候選人還是應該具體說明教育政見。

王麗雲也提醒民眾於投票前，可觀察教育政見是否由縣市本身的需求和問題出發，或只是跟流行、喊口號，重質不重量；以及是否有教育發展藍圖，還是只著重撒錢；並思考政見的可行性，經費、人力是否能到位。

清華大學教授李安明及高師大教授張炳煌也提醒，對於連任者，縣市民眾也可綜觀四年間縣市長教育政見落實程度，做為檢視參考。

與會家長團體、全家盟理事長彭淑燕等人則談到，政治人物過去屢屢表示家長很重要，卻常有口惠無實惠。家長則是最關心教育發展的族群，但時常忙於工作心有餘而力不足，期待各縣市長候選人也能提出具體承諾，團結家長參與教育。

全家盟建議，政府可以仿效芬蘭，提供經費讓縣市代表性家長團體雇用教育專業人士，支持家長有效參與縣市教育發展。也期望縣市長候選人能承諾強化家長培力，辦理系統性家長研習，參與學校與縣市教育政策與實務，讓家長真正成為縣市教育的一員而非只是為政策背書。

東華大學教授張志明教授、暨南大學教授蔡金田則指出，縣市應妥善因應代理、代課教師比例過高的現象。各縣市教師缺額控管比例高，有些甚至超過兩成，雖有其不得已的考量，但畢竟直接衝擊到學生學習，如仍須要維持一定比例的代理、代課教師，縣市應會同中央研商對策，以確保代理代課教師素質，為學校留住優秀教師。

大學教授 台師大 2022大選

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