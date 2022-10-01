共機擾台仍赴中 蘇貞昌：國民黨只罵總統不敢批習近平
民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦競選總部成立大會，吸引上萬名支持者參與。行政院長蘇貞昌替陳時中站台，他致詞時表示，中國軍機、軍艦整天圍台灣，飛彈打過台灣上空、無人機入侵金門，國民黨卻只敢罵蔡總統，不敢罵中國國家主席習近平，內部意見不一沒關係，但對外要一起才對，國民黨還在最危險的時刻去中國握握手。
蘇貞昌表示，台灣是韌性之島，能對外證明只有有希望、勇氣、決心，一定能打造和平繁榮的未來，但人民好好地做自己的主人，也沒惹其他人，但中國軍機、軍艦卻整天圍繞台灣，非但打過台灣上空、無人機入侵金門，「這是啥款？」。
蘇貞昌說，但台灣絕不投降，台灣人就愛自由、民主、開放，不要像中國防疫直接封城，台灣人在守護的就是生活方式、民主繁榮、自由經濟，然而中國國民黨只敢罵政府、罵蔡總統，卻不敢罵習近平，也在台灣最危險的時刻、在全世界都覺得中國不該這樣對待台灣的時候，還組團跑去中國握握手。
蘇貞昌指出，台灣內部意見不一致沒關係，但要一起對外才對，連日本前首相安倍晉三都說「台灣有是就是日本有事、美日安保有事」；美國總統拜登說，中國出兵台灣、美國也會出兵；英國首相也提到，會結合盟友堅決確保台灣能夠自我防衛，世界主要的民主國家都這樣對待台灣，自己的國家就要自己救。
蘇貞昌表示，俄羅斯半年前侵略烏克蘭，首都基輔市長成為抗俄英雄，而台台灣需要怎樣的首都市長，全世界都在看。過去幾年，台北市紛紛擾擾，很可惜，首善之都不應該這樣，台北停滯太久很可惜，要讓台北更好、台灣共好，台北市值得更好，陳時中是最堅定、最有能力、最負責、最穩定、有熱忱，一定會讓台北市更好。
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