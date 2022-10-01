影／謝龍介批民進黨以亡國感騙年輕選票獲利卻毫無作為

國民黨台南市長參選人謝龍介今天批評民進黨只會用恐嚇方式來獲取政治利益，尤其利用製造國家危機、亡國感來欺騙年輕人；這種套路近幾年各種選舉屢試不爽，但現在選民眼睛逐漸雪亮，他呼籲民眾尤其年輕人要睜大眼睛、不要再被民進黨騙了。

謝龍介說，要真正得到青年階層支持，必須提出符合年輕人需求的政策，實際照顧年輕人；他批評民進黨執政只用製造危機、亡國感來轉移施政不利焦點；每當選舉就企圖激起年輕人的憤怒來換取選票、謀求政治利益，這種作法完全錯誤，對於青年面臨的家庭壓力、經濟壓力，民進黨其實絲毫拿不出辦法來。

謝龍介表示，要照顧年輕一代，最重要的就是先為親人「實現居住正義」，即使短時間內年輕人還買不起房子，至少能讓他們也有房子「住得起」。

他說，如今不只北台灣房價高漲，就連台南市的房價也高得不像話，漲幅高達31%，市民必須不吃、不喝9年多才買得起一間房子棲身。謝龍介保證他當選後將全力推動「006688」青年社會住宅政策，前兩年租金補貼、第三四年六折、五六年八折方式，讓年輕人短時間內即使買不起房子，也必須透過租金減免，住得起房子。