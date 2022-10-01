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屏東重陽敬老金挨批全台最苛 綠反擊：空口白話太民粹

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安下周將關懷長輩並發放重陽敬老慰問金，讓重陽敬老金發放門檻再受關注。圖為縣府今年祖父母節慶祝活動，潘孟安與老少同樂。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安下周將關懷長輩並發放重陽敬老慰問金，讓重陽敬老金發放門檻再受關注。圖為縣府今年祖父母節慶祝活動，潘孟安與老少同樂。圖／屏東縣政府提供

下周二重陽節，屏東縣長潘孟安將到里港發放重陽敬老慰問金，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉抨擊，屏縣年滿90歲長輩才可領到500元重陽敬老金，發放條件全台最苛，簡直把屏東人當三等公民，當選縣長將比照高雄市，年滿65歲發放1千元；民進黨參選人周春米認為，管理縣政就像持家，沒有嚴謹財務規劃貿然加碼，只是空口說白話，太民粹。

屏縣重陽敬老慰問金，90歲至99歲發放500元，100歲以上3200元。其他縣市如相鄰近的高市，65歲以上即發放1千元，非六都的嘉義、雲林以及台東等縣，也是65歲以上即發放重陽敬老金。

今年因是選舉年，屏縣33鄉鎮市各自加碼，如枋寮鄉去年即修訂重陽敬老禮金發放辦法，65歲以上且符合設籍條件長輩，至少可領取1500元。

對於重陽敬老金發放門檻一再被拿來與其他縣市比較，縣府重申，相較於重陽節敬老金一次性發放，縣府積極布建社區關懷據點、打造原鄉日照中心，才是真正照顧長輩。

蘇清泉批評，屏縣重陽敬老金發放門檻全台最苛，得要90歲以上才能領到500元，與相鄰的高市65歲以上1千元相較，簡直把屏東人當三級公民，他若當選縣長，至少比照高雄，65歲以上即發放重陽敬老金，讓長輩覺得被尊重、被照顧。

周春米強調，管理縣政就像持家，絕對不能民粹、空口說白話，推出相關政策前一定要透過嚴謹的財務規劃，並考量整體環境，台灣已邁入超高齡社會，老人家最需要的是妥善照護，她擔任縣長後將設立長照處，並積極推動產學合作，兩者並進才是對長輩有系統、持續的照顧，也是長輩們需要的。

時代力量縣長參選人詹智鈞認為，重陽敬老金發放起始年齡應比照他縣市降為65歲，但可設排富條款，以讓資源更妥適運用。他認為，屏縣老人福利政策應全面檢討修正，例如敬老卡，除了乘車補助以外，應讓長輩有自行運用空間，如開放小額購物等，可以藉此鼓勵長輩們多出門走動，才是真正的扶老。

重陽敬老金 周春米

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