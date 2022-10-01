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影／肉搏戰開打？鐵人媽媽一日跑12場 盧秀燕：本來就排這麼多

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
國民黨台中市長參選人盧秀燕今連跑12場行程，展現鐵人媽媽好體力。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長參選人盧秀燕今連跑12場行程，展現鐵人媽媽好體力。記者林佩均／攝影

距離年底選戰不到2個月，藍綠陣營加足馬力拚場，國民黨台中市長參選人盧秀燕今天一連趕12場，昨晚更赴高雄替參選人拉抬聲勢，展現超強母雞；對手民進黨台中市長參選人蔡其昌今安排7場公開行程，遍地開花，知名度持續升溫。問及是否與對手展開肉搏戰？盧秀燕笑答，本來就排這麼多。

盧秀燕今天公開行程有7場，今早首場與市議員陳本添在后里區舉行聯合競選總部成立大會，盧秀燕會後受訪自爆，我今天有12個行程，連車程平均1小時跑1場，車上還要準備下一場的資料，連絡相關事宜，只能盡量休息。

盧秀燕感謝，很多市民朋友提供保養喉嚨建議，比放說澎大海、喉糖之類的，感謝大家的好意，她都盡量試試看，希望年底時喉嚨能保養好。

對手，蔡其昌今天與6名市議員參選人成立聯合競選總部，勤跑台中各區，知名度逐漸升溫，傍晚參加「幸福親子藝文季X九天廟會狂響」活動，超人行程滿檔。

盧秀燕替市議員賴朝國聯合競選總部成立大會助講完，會後媒體問及，是否與對手展開周末行程肉搏戰？盧秀燕笑答，「沒有、沒有，本來就排這麼多，謝謝。」隨後驅車趕往第4場行程，下午將到后里環保公園舉辦草地動物節，服務選民也照顧毛小孩，展現鐵人媽媽的細膩與體力。

盧秀燕 台中市長 議員

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