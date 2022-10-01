國民黨擬訪日本 日官員：朱立倫論述受肯定
國民黨主席朱立倫上任後定調藍營「親美、友日、和陸」對外路線，據了解，國民黨擬在10月中旬後訪日，但在該計畫中，朱立倫因要坐鎮國內選情，不會前往，將由國民黨國際部或海外部主管率團。
一名熟悉台灣的日本外交官員說，朱立倫的對外策略，包括赴美時拋出「九二共識是沒有共識的共識」，受不少日人肯定，在現在情勢下，他認為朱立倫比其他藍營政治人物，提出的主張更明確，有些日人甚至對於朱立倫在友日路線上，給予比前總統馬英九更高評價。
該官員也表示，包括國民黨之前為過世的日本前首相安倍晉三降半旗以及「不仇日」言論等，日人都有感受，因此對於朱立倫，覺得較不一樣。
據了解，國民黨從8月就開始規畫訪日事宜，主要是以拜訪日僑為主，因為安倍國葬政府已有名額有限的代表，國民黨較無發揮空間，所以將日程延後到國葬後，又剛好趕上解封。
近朱人士則證實，確定朱立倫不會在選前訪日，但國民黨則不一定，朱立倫在國民黨對日關係及論述上，一直都有在下功夫，也和不少日方人士會面、談論過，因此確實有一套大方向較明確的完整策略。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言