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合議庭法官名字弄錯人 釀判決重大瑕疵法界難以置信

蕭美琴下周雙橡園舉行國慶酒會 端石斑魚上桌宴客

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表蕭美琴（左）和副代表鄭榮俊（右）先曝光準備在雙橡園國慶酒會上宴客的酥炸石斑魚、鹹酥雞和珍珠奶茶。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（左）和副代表鄭榮俊（右）先曝光準備在雙橡園國慶酒會上宴客的酥炸石斑魚、鹹酥雞和珍珠奶茶。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表蕭美琴將於10月5日在雙橡園舉行國慶酒會，今年預計接待800位賓客，蕭美琴30日在駐美軍事代表團大樓先曝光酥炸石斑魚、鹹酥雞和珍珠奶茶等3樣料理。

行政組秘書陳建馨表示，台灣石斑魚可進口美國，不過價格依然高昂，大華府地區還不易取得，這次端上國慶活動餐桌的台灣石斑魚是從加州送過來，酥炸過後搭配雙橡園主廚高于婷特製醬料，以宴賓客。

蕭美琴表示，這兩年不少美國訪團雖訪問台灣，不過受限疫情規定，不少美國友人反映沒能外出品嚐台灣小吃是最大遺憾，今年國慶酒會除了石斑魚，還有台灣鹹酥雞和燈泡造型杯的珍珠奶茶。

陳建馨說，今年以夜市嘉年華為主題，呈現台灣聞名的小吃，800位來賓加上工作人員預料千人與會，美食準備充足；此外，還有葛瑪蘭威士忌冰淇淋和民主國家各色啤酒，準備招待賓客。

此外，駐美處表示，今年國慶酒會會有夜市主題，也有工藝中心的老師在現場帶領來賓體驗手作之樂，並由留美軍校生領唱國歌。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

中華民國駐美軍事代表團。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美軍事代表團。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（左）和副代表鄭榮俊（右）先曝光準備在雙橡園國慶酒會上宴客的酥炸石斑魚、鹹酥雞和珍珠奶茶。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（左）和副代表鄭榮俊（右）先曝光準備在雙橡園國慶酒會上宴客的酥炸石斑魚、鹹酥雞和珍珠奶茶。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美處今年雙橡園國慶酒會準備呈現酥炸石斑魚和鹹酥雞等台灣經典小吃。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美處今年雙橡園國慶酒會準備呈現酥炸石斑魚和鹹酥雞等台灣經典小吃。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美軍事代表團。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美軍事代表團。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美軍事代表團。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美軍事代表團。華盛頓記者張文馨／攝影

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