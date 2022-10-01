蕭美琴下周雙橡園舉行國慶酒會 端石斑魚上桌宴客
中華民國駐美代表蕭美琴將於10月5日在雙橡園舉行國慶酒會，今年預計接待800位賓客，蕭美琴30日在駐美軍事代表團大樓先曝光酥炸石斑魚、鹹酥雞和珍珠奶茶等3樣料理。
行政組秘書陳建馨表示，台灣石斑魚可進口美國，不過價格依然高昂，大華府地區還不易取得，這次端上國慶活動餐桌的台灣石斑魚是從加州送過來，酥炸過後搭配雙橡園主廚高于婷特製醬料，以宴賓客。
蕭美琴表示，這兩年不少美國訪團雖訪問台灣，不過受限疫情規定，不少美國友人反映沒能外出品嚐台灣小吃是最大遺憾，今年國慶酒會除了石斑魚，還有台灣鹹酥雞和燈泡造型杯的珍珠奶茶。
陳建馨說，今年以夜市嘉年華為主題，呈現台灣聞名的小吃，800位來賓加上工作人員預料千人與會，美食準備充足；此外，還有葛瑪蘭威士忌冰淇淋和民主國家各色啤酒，準備招待賓客。
此外，駐美處表示，今年國慶酒會會有夜市主題，也有工藝中心的老師在現場帶領來賓體驗手作之樂，並由留美軍校生領唱國歌。
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