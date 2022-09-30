快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政不中立？中選會主委李進勇出席蔡適應舉辦美食推廣

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天舉辦基隆文化美食推廣活動，行政院長蘇貞昌跟立法院長游錫堃都到場力挺，多位部會首長例如經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、中選會主委李進勇等人都到場支持。記者林縉明／攝影
民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天舉辦基隆文化美食推廣活動，行政院長蘇貞昌跟立法院長游錫堃都到場力挺，多位部會首長例如經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、中選會主委李進勇等人都到場支持。記者林縉明／攝影

為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天在立法院舉辦「2022雞籠城隍文化祭美食節」，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌都到場支持，還細處蔡適應擔任立委期間的政績，希望大家支持蔡適應，讓他繼續為基隆打拼。值得一提的是，中選會主委李進勇也出席記者會，在場眾人議論恐有「行政不中立」的疑慮。

游錫堃致詞時表示，推動基隆建設須樣中央跟地方合作，蔡適應擔任立委期間推動捷運汐止民生線、自來水漏水率改善等，作為立法院長看到很多人在打拚，蔡適應可以說是打拼最多，懇請大家多多支持。

蘇貞昌致詞也大力稱讚蔡適應，蘇貞昌說，蔡適應很體貼，因為他上午在立法院備詢，備詢完後立刻有東西可以吃，很感謝，而且看到蔡適應為基隆建設、文化打拼，希望大家都能夠來支持，相信基隆有好的將來。

活動現場有如造勢大會，且看到不少部會首長出席，包括經濟部長王美花、文化部長李永得、陸委會主委邱太三、僑委會委員長童振源、中選會主委李進勇等人，恐有「行政不中立的」疑慮，尤其是中選會負責辦理選舉業務，李進勇公開出席參選人舉辦的活動，還一起上台合照，備受關注。

蔡適應 2022大選 李進勇 中選會 基隆市選舉

延伸閱讀

政治力介入NCC 蘇貞昌和陳耀祥都否認

警械使用條例拚三讀 蘇貞昌：希望儘速通過

立院拚警械使用條例修法三讀 蘇貞昌盼快速通過

鏡電視爭議 蘇貞昌：從不干預NCC、盼勿散布謠言

相關新聞

行政不中立？中選會主委李進勇出席蔡適應舉辦美食推廣

為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天在立法院舉辦「2022雞籠城隍文化祭美食節」，立法院長游錫堃、...

美眾議院版台灣政策法案 安全部分增戰略清晰

繼美國參議院外交委員會十四日通過台灣政策法案後，眾議員也跟進推動立法，眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾廿八日提出對案，...

2022前進議會／新北藍綠議員各有隱憂 藍怕投票率低 綠找雙母雞撐場

新北市長選戰目前呈現「藍強綠弱」，國民黨籍現任市長侯友宜民調大幅領先民進黨新北市長參選人林佳龍，但藍綠議員雙方，卻都有不同隱憂。

決戰百里侯／對手李俊俋喊做太久 黃敏惠多年政績是助力還是包袱？

嘉義市長今年有6人參選，但選情仍聚焦藍、綠對決，民進黨參選人李俊俋攻擊對手、國民黨現任市長黃敏惠當了太久，累計已當13年市，喊口號「拒絕13+4」，但黃敏惠施政成績屢居全台前茅，綠營攻「做太久」要發酵到影響選情，門檻不低。

【重磅快評】蔡英文尚在位 英系敗相已露

年底九合一選舉將至，但民進黨派系佈局眼光早已瞄準2024年之後的「後小英時代」，又以英系動作最為積極，除了確保在下一階段...

台灣弔唁團出席安倍晉三國葬 岸信夫推特上傳合照

日本政府27日為已故前首相安倍晉三舉辦的國葬順利完成。安倍的胞弟、首相輔佐官岸信夫昨天在推特發文感謝出席國葬人士，還特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。