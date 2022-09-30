行政不中立？中選會主委李進勇出席蔡適應舉辦美食推廣

為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應今天在立法院舉辦「2022雞籠城隍文化祭美食節」，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌都到場支持，還細處蔡適應擔任立委期間的政績，希望大家支持蔡適應，讓他繼續為基隆打拼。值得一提的是，中選會主委李進勇也出席記者會，在場眾人議論恐有「行政不中立」的疑慮。

游錫堃致詞時表示，推動基隆建設須樣中央跟地方合作，蔡適應擔任立委期間推動捷運汐止民生線、自來水漏水率改善等，作為立法院長看到很多人在打拚，蔡適應可以說是打拼最多，懇請大家多多支持。

蘇貞昌致詞也大力稱讚蔡適應，蘇貞昌說，蔡適應很體貼，因為他上午在立法院備詢，備詢完後立刻有東西可以吃，很感謝，而且看到蔡適應為基隆建設、文化打拼，希望大家都能夠來支持，相信基隆有好的將來。

活動現場有如造勢大會，且看到不少部會首長出席，包括經濟部長王美花、文化部長李永得、陸委會主委邱太三、僑委會委員長童振源、中選會主委李進勇等人，恐有「行政不中立的」疑慮，尤其是中選會負責辦理選舉業務，李進勇公開出席參選人舉辦的活動，還一起上台合照，備受關注。