張善政遭控違反選罷法 桃檢將分案

國民黨桃園市長參選人張善政遭「自由時報」爆料，出席民間社團重陽節活動發紅包，疑違反選舉罷免法，台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博今天到桃園地檢署按鈴，指張的行為明顯違反選罷法第99條，呼籲檢警調儘速偵辦；對此，桃園地檢署將剪報分案調查。

媒體爆料，張善政是出席同黨桃園市議員舒翠玲創辦的民間社團，期間有發放紅包情形，也有人喊「凍蒜」，有與會者質疑張涉嫌賄選。