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張善政遭控違反選罷法 桃檢將分案

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博（左）按鈴告發國民黨桃園市長參選人張善政違反選罷法。記者陳俊智/攝影
台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博（左）按鈴告發國民黨桃園市長參選人張善政違反選罷法。記者陳俊智/攝影

國民黨桃園市長參選人張善政遭「自由時報」爆料，出席民間社團重陽節活動發紅包，疑違反選舉罷免法，台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博今天到桃園地檢署按鈴，指張的行為明顯違反選罷法第99條，呼籲檢警調儘速偵辦；對此，桃園地檢署將剪報分案調查。

媒體爆料，張善政是出席同黨桃園市議員舒翠玲創辦的民間社團，期間有發放紅包情形，也有人喊「凍蒜」，有與會者質疑張涉嫌賄選。

據悉，檢警調在媒體報導之前未接獲相關檢舉及爆料，但知悉後，已經簡報，將簽分調查。

台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博（左）按鈴告發國民黨桃園市長參選人張善政違反選罷法。記者陳俊智/攝影
台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博（左）按鈴告發國民黨桃園市長參選人張善政違反選罷法。記者陳俊智/攝影

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