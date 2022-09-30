快訊

再放寬限制！南韓明起取消入境PCR篩檢要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是否主動調查陳吉仲涉侵權案？ 農委會：目前為止沒有

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳駿季表示，陳吉仲已經對外說明，目前為止沒有（主動調查），要有具體事證才處理。記者彭宣雅／攝影
陳駿季表示，陳吉仲已經對外說明，目前為止沒有（主動調查），要有具體事證才處理。記者彭宣雅／攝影

農委會主委陳吉仲近期多項研究計畫被在野黨指證涉嫌侵權抄襲；被問及農委會是否比照張善政案列案主動調查？農委會副主委陳駿季表示，陳吉仲已經對外說明，目前為止沒有（主動調查），要有具體事證才處理。

陳駿季今天參加畜牧業與水產養殖業之智慧生產國際研討會。針對陳吉仲近日遭在野黨抨擊，過去的研究計畫也涉及侵權抄襲；陳駿季表示，農委會針對相關疑似侵權案有一定程序，這一定程序會根據相關具體事證進行處理，陳吉仲本身被外界質疑部分也親自回應，這些回應也以個人名義說明，外界可以參考。

農委會是否會主動展開調查？陳駿季說，到目前為止沒有（沒有針對陳吉仲案展開調查），有具體事證，有一定流程，會進到流程處理，到目前為止，沒有做這樣的處理，純粹只是初步檢視。

他說，比對結果的重複不代表一定是抄襲，他之前在記者會已經說明非清楚，相關的比對結果，如果有任何文章都可以參考其他的文獻，一定要遵守相關的遊戲規則，要遵守來源出處的註明，有關陳吉仲相關的研究報告初步比對，本人已經做回應，外界可以參考。

張善政 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

張善政也推北北桃1280月票 賴香伶：好的政見不怕抄襲

國民黨控研究報告抄襲 陳吉仲：不實言論將提告

凌濤：陳吉仲是抄襲慣犯 從研究人員抄到計畫主持人

陳吉仲94年農委會研究報告未抄襲？凌濤：涉抄農經叢刊

相關新聞

美眾議院版台灣政策法案 安全部分增戰略清晰

繼美國參議院外交委員會十四日通過台灣政策法案後，眾議員也跟進推動立法，眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾廿八日提出對案，...

駁活動發紅包 張善政競辦發言人：鄭運鵬也發，賄選？

媒體報導桃園市長參選人張善政在某一個場合，送「紅包」給台下參加活動的民眾，張善政今天上午在競選總部受訪的時候，強調第1這...

周玉蔻告假暫鬆口氣 綠營小心切割怕她翻臉回馬槍？

名嘴周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世、與其父蔣孝嚴緋聞犯眾怒，已牽連民進黨台北市長參選人陳時中選情。周玉蔻宣布休假10天，讓綠營民代暫時鬆一口氣。不過，藍營觀察，陳時中團隊原本因派系互打陷入內亂，現在周玉蔻事件痛擊選情，反而讓陳時中團隊激起危機意識，已快速整合，而蔣萬安雖因此事件獲利，不少民眾為他抱不平，但支持度仍不穩定，不能輕敵。

立院拚警械使用條例修法三讀 蘇貞昌盼快速通過

立法院今天將針對警械使用條例修法三讀，行政院長蘇貞昌今天受訪說，警察維護治安非常辛苦，希望立法院快速通過，讓警察使用警械...

是否主動調查陳吉仲涉侵權案？ 農委會：目前為止沒有

農委會主委陳吉仲近期多項研究計畫被在野黨指證涉嫌侵權抄襲；被問及農委會是否比照張善政案列案主動調查？農委會副主委陳駿季表...

周玉蔻遭NCC罰40萬 陳耀祥：沒有拖這麼久問題

國家通訊傳播委員會（NCC）開罰媒體人周玉蔻主持的民視新聞台辣新聞「152」節目40萬元，由於開罰事由是針對該節目去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。