是否主動調查陳吉仲涉侵權案？ 農委會：目前為止沒有

農委會主委陳吉仲近期多項研究計畫被在野黨指證涉嫌侵權抄襲；被問及農委會是否比照張善政案列案主動調查？農委會副主委陳駿季表示，陳吉仲已經對外說明，目前為止沒有（主動調查），要有具體事證才處理。

陳駿季今天參加畜牧業與水產養殖業之智慧生產國際研討會。針對陳吉仲近日遭在野黨抨擊，過去的研究計畫也涉及侵權抄襲；陳駿季表示，農委會針對相關疑似侵權案有一定程序，這一定程序會根據相關具體事證進行處理，陳吉仲本身被外界質疑部分也親自回應，這些回應也以個人名義說明，外界可以參考。

農委會是否會主動展開調查？陳駿季說，到目前為止沒有（沒有針對陳吉仲案展開調查），有具體事證，有一定流程，會進到流程處理，到目前為止，沒有做這樣的處理，純粹只是初步檢視。

他說，比對結果的重複不代表一定是抄襲，他之前在記者會已經說明非清楚，相關的比對結果，如果有任何文章都可以參考其他的文獻，一定要遵守相關的遊戲規則，要遵守來源出處的註明，有關陳吉仲相關的研究報告初步比對，本人已經做回應，外界可以參考。