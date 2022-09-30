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周玉蔻遭NCC罰40萬 陳耀祥：沒有拖這麼久問題

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
NCC主委陳耀祥。本報資料照片
NCC主委陳耀祥。本報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）開罰媒體人周玉蔻主持的民視新聞台辣新聞「152」節目40萬元，由於開罰事由是針對該節目去年12月討論立法委員補選議題未落實查證，開罰時機遭質疑「拖太久」。NCC主委陳耀祥今受訪表示「沒有拖這麼久的問題」。

陳耀祥今到立法院備詢，在簽到時受訪表示，因為有些民眾檢舉只是簡單的寫，因此NCC會請民眾說明或補件，所以處理會有快慢不一的情形。

陳耀祥也表示，周玉蔻節目的檢舉案，到昨天下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理，每個檢舉案清楚與否，會再請檢舉人補充說明。

有媒體問陳耀祥，怎麼看國民黨要求下台，陳耀祥回說，沒有這件事情。

【中央社／台北30日電】

媒體人周玉蔻近期節目發言引發關注，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天說，周玉蔻節目的檢舉案，到昨天下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理，每個檢舉案清楚與否，會再請檢舉人補充說明。

周玉蔻近日言行引發各界關注，媒體關注相關檢舉案的件數有多少，陳耀祥今天在立法院受訪時表示，到昨天下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理。

陳耀祥也說，因為每個檢舉案內容清楚與否，會再請檢舉人補充說明，所以每案處理起來時間不一，案子的處理過程中，民眾陳情若不清楚，都會再請補件或說明。

媒體追問，為何拖這麼久才開罰，陳耀祥說，沒有拖這麼久的問題，有時是補件的問題，但的確會有快慢不一的問題。

此外，針對小三通復航議題，陸委會主委邱太三在立法院受訪表示，整體疫情與各項情勢發展，都一直在檢討當中。

至於對岸是否已準備好了，邱太三說，會透過管道溝通、了解，大家都知道兩邊的防疫措施不同，需要雙方在防疫措施上的了解與信賴，是重要關鍵，各項國際與政治的情勢，也會是注意的事項。

陳耀祥 NCC 周玉蔻

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