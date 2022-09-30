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國境開放立委促指揮中心解散　蘇貞昌：仍有任務在身

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
在野黨立委認為疫情指揮中心逐漸失去功能建議解散，行政院長蘇貞昌表示，疫情持續在變化中，指揮中心還有責任在身。記者林縉明／攝影
在野黨立委認為疫情指揮中心逐漸失去功能建議解散，行政院長蘇貞昌表示，疫情持續在變化中，指揮中心還有責任在身。記者林縉明／攝影

國內防疫措施鬆綁，邊境也將在下個月重新開放，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，中央疫情指揮中心漸漸失去功能，強烈建議解散。行政院長蘇貞昌今天回應，現在還有口罩佩戴相關規範，同時還要持續觀察疫情變化，指揮中心還是有責任在身。

針對在野黨認為疫情指揮中心應該退場，已經不需要疫情指揮官，蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，謝謝國人堅定支持及團結合作，政府已經宣布開放國境，同時疫情也隨著各種變化在控制中，各種防疫規範大幅鬆綁，不過，現在還是有口罩佩戴相關規範，以及疫情持續在變化當中。

蘇貞昌強調，指揮中心現在還是有責任在身，請國人還是要做好防疫規範、打疫苗，配合指揮中心規範才能把防疫做到最好。

疫情 蘇貞昌 口罩

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