陳佩琪談柯文哲哭了 透露2024這點檢驗絕對沒問題

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳佩琪專訪時，聊到柯文哲覺得太忙對孩子愧疚，陳佩琪說，她跟柯說「該做的我都有幫你做到」，陳佩琪有感而發忍不住哭了。圖／引用自直播
陳佩琪專訪時，聊到柯文哲覺得太忙對孩子愧疚，陳佩琪說，她跟柯說「該做的我都有幫你做到」，陳佩琪有感而發忍不住哭了。圖／引用自直播

台北市長柯文哲任期剩3個月不到，柯文哲妻子陳佩琪接受媒體人王偉忠廣播專訪今天播出。陳佩琪聊到柯文哲覺得太忙對孩子愧疚，陳佩琪說，她跟柯說「該做的我都有幫你做到」，陳佩琪甚至有感而發忍不住哭了。

對於柯文哲選2024準備好了嗎？陳佩琪透露，柯文哲現在已經開始當學生，找人來上課準備，很努力吸取各方國政想法，姑且不論選上的機率有多大，陳佩琪也先幫柯文哲打預防針，表示柯絕對有論文、絕對有博士學位，而且柯文哲醫學系的論文不會有抄襲問題，醫學系也是學士直接攻讀博士。

隨著柯文哲任期倒數，陳佩琪近期頻頻接受專訪，先前接受中天健康議題節目專訪，這次再度接受中廣主持人王偉忠專訪，陳佩琪大聊她在柯文哲從醫師轉換跑道當市長的改變，陳佩琪則忍不住抱怨，她變得沒有市民評論政治的權利，常被指夫人干政，也有人勸她，只要發表看法，難保不會成為柯文哲累贅。

陳佩琪直言，被批評夫人干政，「那種文章讓人看起來很不舒服」，「當台灣政治人物另一半，最好不要講話，揮揮手微微笑，我當然可以做得到，但還是希望可以有一些自己專業的貢獻。」

陳佩琪更抱怨，前陣子有一個市長參選人提夫人干政，講到她的名字影射明顯，結果她馬上發臉書問「到底干什麼政？」柯文哲還勸她，這就是選舉攻防、要忍耐。

至於最近發的一篇臉書文，就是雙城論壇被要求95萬經費柯要自己付，陳佩琪說，她臉書那一邊發文後，有8千多則留言，結果一半以上都是罵她的，罵的也都是很Low，難道台灣的政治人物夫人不是干政？就是貪財？

對於柯文哲卸任後，有沒有規畫帶孩子家人去旅行，陳佩琪透露，柯已經說，卸任後會是他最忙的時候，陳佩琪也提到，柯文哲在2014年就任市長時，常常走路就走他自己的，就任典禮當天，陳佩琪還因為穿著高跟鞋，有點跟不上，不過現在的柯文哲，個性已經變得比較柔軟。

陳佩琪 柯文哲

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