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「成王敗寇一年前決定」 周玉蔻被NCC罰40萬全因她檢舉
媒體人周玉蔻被國家通訊傳播委員會（NCC）認定未落實查證裁罰40萬元。台北市議員王鴻薇今天出示公文表示，那是她一年前檢舉的，「成王敗寇，一年前就決定了」。
去年台中第二選區立委補選，周玉蔻在民視「辣新聞152」大力批評國民黨前立委顏寬恒，來賓未查證就評論「一人拿十張身分證投票」，被NCC認定未落實查證，裁罰40萬元。
王鴻薇今天在臉書上表示，一年前，台中中二選區補選，當時許多綠營媒體，針對顏寬恒和家人每日報導，可以說從政論到新聞頻道，嚴重傷害新聞媒體自律，當時人稱「議顏堂」，針對這麼誇張的行徑，她第一時間向NCC檢舉。
王鴻薇說，但NCC一直到周玉蔻為了民進黨台北市長參選人陳時中選舉天怒人怨，才用這攤舊聞想平息眾怒，她要告訴親民進黨的媒體和不中立的NCC，一年前她檢舉周玉蔻，一年後她繼續檢舉周玉蔻，但不變的是，大家的憤怒，已經到了臨界點。
王鴻薇說，尤其去年補選期間，針對辣新聞18件總計36件，今年至今針對辣新聞的95件檢舉，NCC至今只開罰這麼一件？是誰讓周玉蔻可以囂張如此之久？是誰讓她可以從顏寬恒傷害到蔣萬安，再再證實了，他們的互相包庇、官官相護的醜惡事實。
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