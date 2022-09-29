【重磅快評】當老柯教小英，黨政軍退出媒體…

這次，不能不罵罵民進黨立院黨團總召柯建銘；他實在太白目了！

正當神秘錄音檔猛爆蔡英文、蘇貞昌黑手施壓NCC護航鏡電視時，柯建銘竟然就在蔡英文面前大談「黨政軍退出媒體」！

老柯真是那壺不開提那壺，那腳腫痛踩那腳。尤其，柯建銘還是在民進黨中常會上提醒蔡英文主席，黨政軍退出媒體，是不可能逆回來的，這是台灣民主重要發展課題！

民進黨中常會昨天邀請黑熊學院起人沈伯洋專案報「全民防衛」，於是中常會討論到教官是否留在校園的議題；蔡英文表示，有許多支持者說教官留在校園也不錯，可以教學生基本軍事知識。

不料，柯建銘當場反對；他強調，全世界沒有任何一個國家有教官在校園，轉型正義不能走回頭路。

但柯建銘可不是只管教官議題，他還在黨齡不長的蔡英文面前，展露了政治高度與歷史深度。老柯教小英：民進黨從黨外時期就一再主張黨政軍退出媒體、教官退出校園、返還不當黨產；這是當時立法脈絡與過程，歷史不可逆。

其實，教官要不要留在校園，學生固然有自己的想法，但很多家長、校長的立場，和民進黨完全不同。這個問題雖然立法院已有決議，也不是不能再做討論，蔡政府髪夾彎的紀錄，不差多一筆。

可是，老柯竟然把黨政軍退出媒體也拿來炫耀！此刻，中常會外，吹哨人的錄音檔正逐句還原蔡英文叫蘇貞昌去施壓NCC，並以小英親信洪耀福做代表去嗆NCC主委陳耀祥的過程。

府院和鏡電視都否認錄音檔內容。但歷史不可逆，民主會退步；不斷上演的相同情節，早就成為台灣新聞自由的悲劇了。蔡英文此時聽到黨政軍退出媒體，她會認為，這是柯建銘在講笑話，或是民進黨在演鬧劇？