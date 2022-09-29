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警械使用條例修法朝野協商達成共識 明院會力拚三讀

聯合報／ 記者林縉明╱台北即時報導
立法院長游錫堃今天邀集朝野協商討論警械使用條例相關修法，併案討論後朝野達成共識，力拚明天院會完成三讀。圖／取自國會頻道
立法院長游錫堃今天邀集朝野協商討論警械使用條例相關修法，併案討論後朝野達成共識，力拚明天院會完成三讀。圖／取自國會頻道

台南殺警案引發外界討論警械使用條例相關修法，立法院長游錫堃今天邀集朝野協商，併案討論相關修法草案，其中，警察人員使用警刀或槍械情況是否明列規定，在野黨質疑明列警察逕行射擊規定，恐有擴權或限縮員警使用槍械，歷經兩個小時討論，最終朝野達成共識，僅部分文字調整，其餘均照審查會結果通過，力拚明天立法院會三讀通過。

朝野黨團今協商警械使用條例相關修法，民進黨團針對第四條提出修正動議，增列警察人員執行職務時，認犯罪嫌疑人或行為人有下列各款之一，將危及警察人員或他人生命或身體時，得使用槍械逕行射擊，包括以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；有事實足認持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時；意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備時；其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。

在野黨立委質疑明列員警使用槍械逕行射擊情況，是擴權還是限制員警用槍械。國民黨立委鄭天財擔憂，列舉樣態後，會不會限縮員警使用槍械。國民黨團總召曾銘宗也說，列舉四款情況有些重複，且其他危及警察人員情況急迫時，可能情況包山包海，行政單位必須評估可行性。

時代力量黨團總召邱顯智說，這是非常不確定的概括條款，員警要如何在當下做出判斷，相關條文如果太過放寬，會有誤判的情況。

警政署長黃明昭表示，警政署有警察人員使用槍械規範，讓第一線員警可以大膽使用槍械，支持明列槍械使用樣態，給予員警能有法律依循，這樣使用槍械才不會有猶豫外，也能讓社會大眾知道警察用槍的時機，減少社會犯罪案件。

朝野經過溝通後達成共識，僅有部分文字調整，員警使用槍械規定並無調整，除附帶決議交由院會處理，該案進行二讀前，各黨團推派一人發言，發言後依協商共識進行二讀。

警察 立法院

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