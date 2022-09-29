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國民黨秘書長台南固本 謝龍介：用8年力量做4年的事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長參選人謝龍介在市黨部東區黨部固本座談會上大談政見，有信心贏取選舉。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人謝龍介在市黨部東區黨部固本座談會上大談政見，有信心贏取選舉。記者鄭惠仁／攝影

台南市國民黨為穩固市長、市議員、議長選選基本票源，今天在東區復國里活動中心舉辦固本座談會，秘書長黃健庭也來為參選人加油。謝龍介主攻福利政策，大談政見，強調南市1年預算1千億，他所提的福利政策不到30億元，絕對能做到。

這場座談會由國民黨東區市黨部主辦，除了謝龍介外，市議員王家貞、曾培雅、無黨籍市議員參選人曾之婕以及里長參選人及黨員百餘人參加。支持者拿著旗幟高喊凍率，都快把屋頂掀開。

市黨部主委林進旺表示，台灣能有今天的大環境，是國民黨時代打下，不能忘記許多前輩的打拚，批民進黨早期沒對台灣有貢獻，現在卻吃香喝辣、還私下授受，強調民進黨在台南執政30年，這次除了要穩固票源，更要開拓票源，才能打贏選戰。他說，這次選戰很艱困，很難打，共同目標是要把民進黨拉下，因此不能只口說，還必須付諸行動。

謝龍介除了在批市長黃偉哲的桃山宴納骨塔案，指他明明和納骨塔業者吃兩次飯，之前卻說1次，顯有隱瞞。他大談學習已故市長蘇南成，要在當選後成立馬上辦中心，用8年的力量來做4年的事，並大談福利政策，除了老人健保全額補助、國中小營養午餐全免，且0至2歲補助加碼3千元、幼兒紙尿褲由市府來提供等。

他表示，這些福利政策的經費加起來不到30億元，台南市的財政是6都前段班，預算有1千億元，既然財政好，就應該把錢拿來照顧老人、小孩。

黃健庭稱許謝龍介有勇氣來挑戰台南市長選戰，認為謝龍介除了努力並且能提出好的政見，一定能打出漂亮一戰，贏取勝利。

國民黨秘書長黃健庭（右二）今到南市參加市黨部東區黨部固本座談會，為參選人加油。記者鄭惠仁／攝影
國民黨秘書長黃健庭（右二）今到南市參加市黨部東區黨部固本座談會，為參選人加油。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人謝龍介在市黨部東區黨部固本座談會上大談政見，有信心贏取選舉。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人謝龍介在市黨部東區黨部固本座談會上大談政見，有信心贏取選舉。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人謝龍介在市黨部東區黨部固本座談會上大談政見，黨員為他加油。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人謝龍介在市黨部東區黨部固本座談會上大談政見，黨員為他加油。記者鄭惠仁／攝影

謝龍介 台南市長 民進黨

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