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影／賴清德：美國「台灣政策法案」對台灣幫助非常大

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
副總統賴清德參加世總會閉幕儀式，逐一向現場台商致意。記者徐白櫻／攝影
副總統賴清德參加世總會閉幕儀式，逐一向現場台商致意。記者徐白櫻／攝影

世界台灣商會聯合總會年會今天落幕，副總統賴清德致詞表示，美國參議院、眾議院不約而同提出「台灣政策法案」，5年內提供65億美金強化國防，支持台灣加入印太經濟安全戰略，對台灣幫助非常大，所以需要台商一起努力穩住台灣在世界產業鏈的關鍵地位。

「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」在高雄萬豪酒店舉辦兩天，今天下午舉辦閉幕式暨現任總會長王德與新任總會長黃行德交接儀式。賴清德指出，今年大會邀請美國前國務卿龐培歐參與，十分不容易，他也對於新任總會長黃行德印象深刻。

賴清德說，2003年SARS疫情期間擔任立法委員，看見很多年輕醫護人員不幸罹難內心焦慮不已，那時黃行德自費從法國買2萬個N95口罩送回台灣，另在地震風災等重大災難力量都沒缺席，未來由他帶領，會更上一層樓。

賴清德指出，全世界挑戰不斷，希望100多個國家、5萬多位台商繼續以良善力量，在全世界各地為台灣發聲，讓更多國家了解台灣；全世界產業鍊斷鍊正在重組中，希望台商跟政府合作，共同打造全球新的供應鏈，穩定台灣在供應鏈之中的地位。

談及台灣與美、日關係，賴清德表示，最近美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，眾議院案子也提出，不約而同支持台灣的國防、外交、經貿及國際參與，另在國防上也將台灣當做非北約組織盟友地位來看待，5年內提供65億美金協助台灣建置國防系統，這對台灣幫助非常大。

賴說，美國加強與台灣的國防合作，願意支持台灣加入印太經濟安全戰略，換句話說，國際非常重視台灣在產業鏈的關鍵力量，所以需要台商朋友跟政府持續努力來穩固台灣關鍵地位，另參與新闢產業鏈，確保台灣經濟持續發展。

副總統賴清德參加世總會閉幕儀式，逐一向現場台商致意。記者徐白櫻／攝影
副總統賴清德參加世總會閉幕儀式，逐一向現場台商致意。記者徐白櫻／攝影
世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議今天下午閉幕。記者徐白櫻／攝影
世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議今天下午閉幕。記者徐白櫻／攝影

賴清德 台商 美國

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