德國會團10月2日訪台 外交部：感謝對台支持

外交部今證實，德國國會友台小組主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch) 10月2日至6日將率跨黨派訪團來台，預計將會見蔡英文總統。外交部表示，此次為德國睽違3年來的第一個訪團，是德國國會的官方正式出訪，也是在中國對台軍演後，繼法國國會訪團，又一歐洲重要國家以實際行動展現對台灣堅定支持，外交部表示感謝。

外交部發言人歐江安指出，訪團7位成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨，訪賓此行也將會見副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流。

訪賓另將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

歐江安表示，台灣與德國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，在全球威權主義持續擴張之際，面對中國升高對台軍事威脅，德國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係，國會友台小組更以實際行動證明德國跨黨派對台灣的堅定支持。

外交部期盼深化雙方交流合作，強化民主團結與韌性，共同邁向繁榮穩定的未來。