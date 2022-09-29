影／譴責周玉蔻 林耕仁PO影片號召民眾力挺張淑娟

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）。圖／報系資料照
國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）。圖／報系資料照

資深媒體人周玉蔻近期死咬前中國小姐張淑娟就是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，國民黨新竹市長參選人林耕仁今說，「名嘴無德，毀人清譽」，周玉蔻為了個人利益與執政黨勾結，欺負無辜老百姓，潑髒水、亂抹黑，傷害身為平民的張淑娟女士，她何辜要面對無端的指控？

林耕仁在臉書po出一段影片，針對日前周玉蔻利用媒體資源，在未查證相關情節之下霸凌一般民眾，使其無辜捲入社會風波，引發大眾撻伐。

林耕仁表示，台灣媒體環境真的要任由這些所謂的名嘴在媒體上肆無忌憚的胡亂發言嗎？一個媒體人怎麼能享有這麼多特權？為了跟執政黨交好，甘願淪為他們放話的工具、成為他們政治的打手，身為擁有第四權的媒體人，良心何在？

林耕仁說，媒體人應該代表社會的道德與價值觀，秉持著公義去監督政府的施政與言行舉止，正確地發揮第四權，不應該成為特定人士的打手，更不該用譁眾取寵的方式來捏造與事實不符的風向，試圖誤導輿論。他跟大家一樣，看著新聞片段，心中對張淑娟萬般的不捨，但除了譴責，我們還能做些什麼呢？

林耕仁呼籲，全體國民應該勇敢站出來，好好聲援張淑娟，像周玉蔻這種先胡亂潑髒水、侮辱別人人格，之後再道歉、然後被告敗訴的人，不管登報道歉幾次、賠了多少錢，都應該嚴加譴責。

林耕仁 張淑娟 周玉蔻

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