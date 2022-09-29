歲出創新高 民眾黨團批執政黨作帳欺騙人民

民眾黨立法院黨團今天記者會指出，政府112年度舉債3754億元，歲出增加4580億元，創下新高，執政黨並透過借新還舊，左手還右手的方式，作帳欺騙人民，乾坤大挪移、五鬼搬運，大玩數字魔術都是民進黨慣用的內宣手法。

民眾黨團總召邱臣遠說，112年度總預算歲出編列2兆7191億元，較今年增加4680億元，成長幅度20.8%，再檢視財政部國庫署近四年的餘絀合計發現，沒有一年是正數，負債高達1.23兆，蔡政府執政8年，花了9年的錢，寅吃卯糧，沒有替我們的下一代考慮，把子孫的錢都花光了，已經成為最會花錢的政府。

邱臣遠表示，累計到明年債務未償餘額，將達到6兆6748億元，平均每人負債28.7萬元，加上潛藏債務，「大國債時代」正式來臨；另外統計到111年8月為止，政府有給付責任的潛藏債務高達15.39兆，若將公債加上潛藏債務合併計算後，國民每人所背負的負債將會突破100萬元，小孩一出身，就背負了沉重的債務，是名副其實的「債留子孫，更債留曾孫」。

民眾黨團幹事長張其祿委員說，最近政府許多政策及措施都一再讓人質疑沒有將錢花在刀口上，「財政的核心關鍵仍是分配」，重點不是錢多不多，而是要如何分配？政府也要明確說明為何要如此分配？而非只是濫發政策紅包、盲目建設，或是濫用預算進行貼補政策，導致社會資源分配不合理，甚至更惡化。

立委蔡壁如表示，政府稅收連年超徵，債務卻屢屢創新高，雙雙破紀錄，顯示超徵的稅收，還無法填補擴增的收支缺口，民進黨執政耗用資源沒有節制，背離永續發展。

蔡壁如說，史學經典「萬歷十五年」分析大明王朝覆亡的治理失靈，就是欠缺數字化管理，儒家道德掛帥務虛不務實，歷史就是最好的借鑑。

民眾黨團呼籲政府嚴守財政紀律，為人民看緊荷包，特別預算不可以常態化，也不要抱持使用特別預算迴避監督，要回歸經常預算來編列，維護財政體系健全。要優先來償還債務，不可以再漠視潛藏債務可能會帶來的危機，否則未來若是發生重大事件或國家急需，可能就會沒有資金可以應付，面臨破產危機。將稅收超徵部分還給國民，不可以將超徵額視為政府歲入，這些錢都是人民的血汗錢，錢從哪來就要還給誰。