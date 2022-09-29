快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

歲出創新高 民眾黨團批執政黨作帳欺騙人民

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團呼籲政府嚴守財政紀律，為人民看緊荷包。圖／民眾黨團提供
民眾黨團呼籲政府嚴守財政紀律，為人民看緊荷包。圖／民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團今天記者會指出，政府112年度舉債3754億元，歲出增加4580億元，創下新高，執政黨並透過借新還舊，左手還右手的方式，作帳欺騙人民，乾坤大挪移、五鬼搬運，大玩數字魔術都是民進黨慣用的內宣手法。

民眾黨團總召邱臣遠說，112年度總預算歲出編列2兆7191億元，較今年增加4680億元，成長幅度20.8%，再檢視財政部國庫署近四年的餘絀合計發現，沒有一年是正數，負債高達1.23兆，蔡政府執政8年，花了9年的錢，寅吃卯糧，沒有替我們的下一代考慮，把子孫的錢都花光了，已經成為最會花錢的政府。

邱臣遠表示，累計到明年債務未償餘額，將達到6兆6748億元，平均每人負債28.7萬元，加上潛藏債務，「大國債時代」正式來臨；另外統計到111年8月為止，政府有給付責任的潛藏債務高達15.39兆，若將公債加上潛藏債務合併計算後，國民每人所背負的負債將會突破100萬元，小孩一出身，就背負了沉重的債務，是名副其實的「債留子孫，更債留曾孫」。

民眾黨團幹事長張其祿委員說，最近政府許多政策及措施都一再讓人質疑沒有將錢花在刀口上，「財政的核心關鍵仍是分配」，重點不是錢多不多，而是要如何分配？政府也要明確說明為何要如此分配？而非只是濫發政策紅包、盲目建設，或是濫用預算進行貼補政策，導致社會資源分配不合理，甚至更惡化。

立委蔡壁如表示，政府稅收連年超徵，債務卻屢屢創新高，雙雙破紀錄，顯示超徵的稅收，還無法填補擴增的收支缺口，民進黨執政耗用資源沒有節制，背離永續發展。

蔡壁如說，史學經典「萬歷十五年」分析大明王朝覆亡的治理失靈，就是欠缺數字化管理，儒家道德掛帥務虛不務實，歷史就是最好的借鑑。

民眾黨團呼籲政府嚴守財政紀律，為人民看緊荷包，特別預算不可以常態化，也不要抱持使用特別預算迴避監督，要回歸經常預算來編列，維護財政體系健全。要優先來償還債務，不可以再漠視潛藏債務可能會帶來的危機，否則未來若是發生重大事件或國家急需，可能就會沒有資金可以應付，面臨破產危機。將稅收超徵部分還給國民，不可以將超徵額視為政府歲入，這些錢都是人民的血汗錢，錢從哪來就要還給誰。

債務 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

影／民眾黨籲維繫兩岸官方溝通管道 以利兩岸和平穩定

影／政府債務越還越多 蔡壁如：務虛不務實

裴偉控勞動局洩密給民眾黨團 蔡壁如：少鬼扯打迷糊戰

蔡壁如批NCC淪為綠營橡皮圖章 鏡電視變御用周玉蔻

相關新聞

鏡電視被爆「硬闖」NCC審查 事前預知考題還沙盤推演

鏡電視上架爭議，時代力量立委陳椒華揭露吹哨者提供的內部股東會錄音檔，直指府院介入施壓NCC，讓鏡電視能在1月19日上架。吹哨者進一步提供鏡電視今年1月12日內部會議的錄音檔，顯示鏡電視在審照前一周，沙盤推演跟NCC（國家通訊傳播委員會）的教戰守則，甚至還預先知道考題，顯然有人「洩題」。

影／譴責周玉蔻 林耕仁PO影片號召民眾力挺張淑娟

資深媒體人周玉蔻近期死咬前中國小姐張淑娟就是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，國民黨新竹市長參選人林耕仁今說，「名嘴無德，...

六都攻防戰／教師節飄火藥味 謝龍介推出教育政見 黃偉哲秀教育政績反擊

「我最聽老師的話，因為我媽媽和太太都是老師。」台南市長黃偉哲昨天在教師節PO文，祝福所有老師教師節快樂，也細數他的教育政績；國民黨市長參選人謝龍介則推出教育政見，隱約嗅出選戰火藥味。

歲出創新高 民眾黨團批執政黨作帳欺騙人民

民眾黨立法院黨團今天記者會指出，政府112年度舉債3754億元，歲出增加4580億元，創下新高，執政黨並透過借新還舊，左...

巴拉圭總統籲台投資十億美元 外交部：不存在交換條件

金融時報（Financial Times）今報導指出，台灣邦交國巴拉圭的總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez...

巴拉圭籲投資10億美元顧邦交 綠委：不需放大單一面向

英國金融時報28日報導，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣投資巴國10億美元來維持邦交，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。