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巴拉圭總統籲台投資十億美元 外交部：不存在交換條件

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。圖／聯合報系資料照片
巴拉圭總統阿布鐸（前左）2018年與蔡英文總統（前右）一起出席國慶晚會。圖／聯合報系資料照片

金融時報（Financial Times）今報導指出，台灣邦交國巴拉圭的總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣應投資巴拉圭十億美元，來幫助他抵抗巨大壓力，讓他能不要將外交承認轉向中國。

外交部回應表示，巴拉圭外交部長已向我國駐巴拉圭大使澄清說明，巴拉圭和台灣兩國的邦交合作關係，是奠基在雙方共同價值和理念，不存在交換條件。

而根據報導，阿布鐸也向金融時報表示，正在和台灣總統合作，要讓巴拉圭人民感受到台灣和巴拉圭戰略聯盟「真正的好處」（real benefits），阿布鐸更說，台灣對於沒外交關係國家有超過60億美元的投資「我們希望從這些投資中拿出10億美元，投資到巴拉圭」。

記者詢問外交部是否可證實阿布鐸說法，外交部均無正面回應，僅表示巴拉圭外交部長強調，阿布鐸在該專訪的說法是，巴拉圭投資條件優異，希望台商能藉由在巴拉圭投資，進軍到南美洲市場，對於台灣和巴拉圭的戰略夥伴關係，有重大意義。

外交部表示，阿布鐸也在該專訪中說，任內台灣、巴拉圭兩國邦誼不會改變。

金融時報報導也提及，巴拉圭是世界上主要的大豆和牛肉出口國，但巴拉圭和台灣建交，使巴拉圭失去進入中國市場機會，阿布鐸說，當肉價下跌，生產商不免質疑須向中國市場開放「他們會問，當我們是可以將全部大豆和肉產量賣給中國的國家時，台灣能給我們什麼？」

台灣許多邦交國都在拉丁美洲和加勒比海地區，巴拉圭是其中最大國。阿布鐸日前才在聯合國大會總辯論上發言表示，支持中華民國（台灣）成為聯合國體系不可或缺的一部分，並稱他確信台灣在多邊體系的參與將會帶來寶貴的貢獻。

巴拉圭 外交部 聯合國

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