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巴拉圭籲投資10億美元顧邦交 綠委：不需放大單一面向
英國金融時報28日報導，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）呼籲台灣投資巴國10億美元來維持邦交，並稱巴國人民需要感受「實實在在的好處」才能對抗外交轉向北京的誘惑。民進黨立委郭國文表示，投資方案不只是經濟，更是外交、戰略的考量，不需要放大其中一個面向，而忽視其他考量的重要性。
郭國文表示，投資方案不只是經濟，更有外交、戰略的考量。舉例來說，農業推廣也不是單純經濟與農業性質而已，還有增進交流、提升生活品質等意涵，都是外交政策考量的範圍；更多交流當然是強化兩國關係的手法，不需要放大其中一個面向，而忽視其他考量的重要性。
對於鞏固邦交關係，郭國文建議，外交部也鼓勵企業投資巴拉圭，促進更多交流。除此之外，過去我國考察團赴巴拉圭時，獲得高規格的對待，包括巴國總統的親自接見，凸顯巴拉圭對我國的重視。
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