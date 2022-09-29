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國民黨控研究報告抄襲 陳吉仲：不實言論將提告
國民黨文傳會今天舉辦記者會，指農委會主委陳吉仲擔任學者時，接受科技部委託案報告卻涉嫌抄襲，陳吉仲發出聲明表示，國民黨將有標示作者、文獻出處的部分，甚至是慣用語、專用詞都納入抄襲比例，針對不實言論將委請律師提告。
陳吉仲今天表示，國民黨近日排山倒海的汙衊與不實指控，罔顧學術研究對於「文章中引用文獻」的標準及慣例，將有標示作者，以及參考文獻中標明出處的論文寫作方式，指控為抄襲，擾亂民眾視聽。
陳吉仲說，國民黨甚至以納入一般慣用詞與專用詞等方式，來計算所謂抄襲比例，他已多次公開說明，國民黨仍為了選舉不顧事實，胡亂指控，鋪天蓋地的抹黑，對他的名譽已造成傷害。「針對國民黨不實的言論，將會委請律師提吿，以維護本人學術研究名譽」。
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